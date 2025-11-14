Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Зеленского сократить поток молодых украинцев в Германию

Канцлер Германии Фридрих Мерц попросил президента Украины Владимира Зеленского принять меры для сокращения числа молодых украинских мужчин, прибывающих в Германию. Об этом он сообщил 13 ноября, выступая в Берлине. По словам Мерца, во время телефонного разговора он попросил украинского лидера «обеспечить, чтобы особенно молодые мужчины из Украины не приезжали в Германию в всё больших количествах». Канцлер заявил, что эти граждане «нужны дома», где они должны выполнять свой долг.



“Я попросил президента Украины позаботиться о том, чтобы, в частности, молодые люди из Украины не приезжали в таком растущем количестве в Германию, а служили своей стране”, – заявил канцлер Мерц после разговора с Владимиром Зеленским.

Призыв Мерца стал продолжением позиции консервативного блока ХДС/ХСС. Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал ЕС и федеральное правительство оказать давление на Киев, чтобы «регулировать и ограничить» приток молодых украинцев. Его аргументы поддержал генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн, отметивший, что «украинские солдаты нужны своей стране».

Причиной дискуссии стало резкое увеличение числа украинцев 18–22 лет, которые начали прибывать в Германию после разрешения на выезд из Украины, введённого в конце августа. По данным МВД Германии, еженедельный поток вырос с 19 человек в августе до 1400–1800 в конце октября. В Германии сейчас проживает более 1,2 миллиона украинских беженцев, что составляет более четверти всех получивших убежище в ЕС.