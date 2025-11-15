США готуються депортувати українців із кримінальним минулим, попри триваючу війну. За даними The Washington Post, першим уже наступного тижня можуть вивезти Андрія Берника, який виріс у Каліфорнії та був раніше засуджений за ненавмисне вбивство. Його адвокати стверджують, що разом із ним можуть депортувати й інших українців — можливо, військовим рейсом до України або Польщі.

За словами посла України в США Ольги Стефанишиної, дипмісії відомо приблизно про 80 українців із остаточними рішеннями про депортацію. Київ зараз готовий приймати їх назад, хоча раніше часто відмовлявся підтверджувати громадянство таких осіб.

Під час подальшого конфлікту на парковці Берник Андрій відкрив вогонь зі своєї зброї, унаслідок чого загинув Юрій Довгань. Пізніше він визнав, що не цілився в конкретну людину та застрелив її випадково, думаючи, що захищає батька.

Присяжні визнали Берника Андрія винним у вбивстві другого ступеня та умисному застосуванні вогнепальної зброї, що призвело до смерті. Суд засудив його до 45 років довічного ув’язнення: 20 років за вбивство та 25 років за використання зброї.

Адвокати попереджають: в Україні депортованим може загрожувати примусова мобілізація та відправка на фронт. ICE стверджує, що всі затримані проходять передбачені процедури, але деталей операцій не розкриває.

За даними WP, Андрій Берник повідомив, що його готують до відправлення в Польщу з подальшою передачею Україні. Він переїхав до США дитиною, мав грін-карту і намагався отримати український паспорт.

Берник був засуджений за вбивство другого ступеня, але пізніше його строк скоротили за зразкову поведінку. «Славянский Сакраменто» раніше повідомляв, що Верховний суд Каліфорнії округу Сакраменто засудив Берника до 20 років ув’язнення за вбивство другого ступеня плюс від 25 років до довічного ув’язнення — загальний термін 45 років. Однак у 2022 році губернатор Ньюсом пом’якшив йому вирок до 15 років.

Інцидент стався на парковці супермаркету в Сакраменто у 2006 році, де Берник Андрій і його батько, Стефан Берник, зустрілися з Валерієм Піштоєм через суперечку щодо продажу бізнесу. Після словесної перепалки почалася бійка, під час якої Піштой отримав серйозні травми.

«Я розумію, що мене депортують. Але не в зону бойових дій», — сказав він.

Берник залишається під вартою, депортація неможлива — адвокати

Андрій Берник перебуває в ізоляторі імміграційної служби (ICE) понад вісім місяців після умовно-дострокового звільнення, наданого губернатором Каліфорнії. Його депортація в Україну неможлива через війну, а інші країни, зокрема Іспанія, Мексика та Канада, відмовилися його прийняти. Сальвадор також не погодився на прийом, а депортація туди суперечила б міжнародній Конвенції проти катувань.

Юристи Берника зазначають, що подальше утримання під вартою є незаконним, оскільки його депортація у «розумно передбачуваному майбутньому» неможлива. ICE намагалася виправдати затримання загрозою для суспільства та перспективами дипломатичних переговорів, але Верховний суд США в аналогічних справах відхиляв такі аргументи.

Адвокати вимагають негайного звільнення Берника під умови, наголошуючи, що уряд не може достовірно спрогнозувати, куди і коли його можуть депортувати, а подальше утримання під вартою порушує закон. Адвокати заявляють, що він боїться бути вбитим на війні та остерігається переслідування в Україні як російськомовний іноземець. Його подальша доля залишається невідомою.

Оскільки Україна не завжди підтверджувала громадянство, депортація злочинців часто зривалася. Тепер ситуація змінилася: суди зазначають, що Київ став значно більш поступливим, а США вклали мільярди доларів у підтримку України, тому запити на депортацію виконуються, підкреслює WP. За підрахунками «Славянского Сакраменто», у першій половині 2025 року ICE депортувало зі США понад сто українських біженців.