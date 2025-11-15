Россиянин приговорён к почти четырём годам тюрьмы за создание крупной сети проституции в США

В федеральном суде Пенсильвании 43-летний гражданин России Антон Панин, проживавший в Южной Флориде, получил 46 месяцев тюремного срока за руководство масштабной и длительной сетью проституции XO Companions. Об этом сообщило управление федерального прокурора округа Мидл-Пенсильвания.

По данным следствия, Панин с 2016 года до своего ареста в 2023 году организовывал перемещение женщин из России и других стран Восточной Европы в США, где они работали проститутками в разных крупных городах. Женщины передавали значительную часть заработка Панину. Помимо этого, он управлял защищённым паролем сайтом, на котором клиенты могли смотреть расписание, выбирать услуги, бронировать встречи и оставлять отзывы.