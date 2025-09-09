Министерство юстиции США предъявило федеральное обвинение нападавшему в трамвае в Шарлотте

Министерство юстиции США сообщило о предъявлении федерального обвинения 34-летнему Декарлосу Дежуану Брауну-младшему, обвиняемому в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой в городском трамвае. Брауну вменяется один эпизод совершения преступления, повлекшего смерть, на объекте массового транспорта.

«Ирина Заруцкая была молодой женщиной, которая жила американской мечтой. Её жестокое убийство стало прямым результатом провальной политики мягкого отношения к преступникам, — заявила генеральный прокурор США Памела Бонди. — Мы добьёмся максимального наказания для Брауна, рецидивиста с историей насилия. Он никогда больше не выйдет на свободу».

Директор ФБР Каш Пател отметил: «Это позорное нападение не должно происходить в Америке. ФБР с первых минут подключилось к расследованию, чтобы гарантировать справедливость и не допустить, чтобы преступник снова оказался на свободе».

Согласно материалам дела, 22 августа 2025 года полиция Шарлотта получила сообщение о нападении в вагоне линии Lynx Blue Line. Свидетели сообщили, что мужчина ударил женщину ножом. Прибывшие офицеры нашли Ирину Заруцкую с смертельными ножевыми ранениями. На месте изъяли перочинный нож.

Записи видеонаблюдения показали, что Заруцкая села в вагон перед Брауном. Через несколько минут он достал нож и нанёс ей три удара в спину. После атаки Браун спокойно вышел из вагона, где его задержали полицейские.

Федеральный прокурор Росс Фергюсон подчеркнул: «Это нападение на невинную женщину — удар по самому образу американской жизни. Мы обязаны защитить не только память Ирины и её семью, но и всех граждан, пользующихся общественным транспортом».

В случае признания виновным Брауну грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Окончательное наказание определит суд.

Ранее Трамп заявил, что кровь украинской беженки — на руках демократов.