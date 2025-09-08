В Шарлотте (Северная Каролина) обнародовано видео, на котором запечатлены моменты до и после трагического инцидента в городском легкорельсовом транспорте, где была смертельно ранена 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая.

На кадрах видно, как мужчина достаёт нож и наносит удары, после чего пассажиры в панике покидают вагон. Подозреваемый, 32-летний Декарлос Браун, арестован и обвинён в убийстве первой степени.

Смерть молодой женщины вызвала широкий общественный резонанс и дискуссии о безопасности пассажиров в крупных городах США. Мэр Шарлотты выразил соболезнования семье погибшей и назвал произошедшее «разбивающим сердце событием».

Известно, что Ирина Заруцкая приехала в США, спасаясь от войны в Украине. Она мечтала стать ветеринарным ассистентом, любила животных, помогала соседям с их питомцами и быстро выучила английский язык.

Семья объявила о создании программы для благотворительных взносов в её память.

Федеральный прокурор Северной Каролины также сообщил, что рассматривается вопрос о возможности предъявления обвинений на федеральном уровне.