Трамп об убийстве украинской беженки в Шарлотт: «Её кровь на руках демократов»

Дональд Трамп резко отреагировал на убийство 23-летней украинской беженки, Ирины Заруцкой, погибшей в результате нападения в метро Шарлотта, Северная Каролина.

В своём заявлении Трамп сообщил, что видел «ужасное видео», на котором девушка, приехавшая в США, чтобы спастись от войны, была «жестоко атакована психически больным преступником».

По словам Трампа, нападавший оказался «известным рецидивистом», который ранее арестовывался 14 раз, но был освобождён по системе cashless bail (без денежного залога). «Что он делал в поезде и на улицах? Такие преступники должны сидеть за решёткой», — заявил Трамп.

Он обвинил демократов в провале политики общественной безопасности и назвал бывшего губернатора штата, а ныне кандидата в сенат Роя Купера «позорным» и ответственным за случившееся.

«Кровь этой невинной женщины теперь на руках демократов, которые отказываются сажать преступников в тюрьму. Северная Каролина и вся страна нуждаются в законе и порядке, и только республиканцы могут это обеспечить», — подчеркнул Трамп.

В заключение он раскритиковал СМИ за «молчание» вокруг трагедии и призвал избирателей поддержать кандидата-республиканца Майкла Уотли на выборах в Сенат.