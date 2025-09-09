Федеральное бюро расследований США объявило в розыск Владимира Викторовича Тимощука, 28-летнего гражданина Украины, которого подозревают в администрировании и распространении программ-вымогателей LockerGoga, MegaCortex и Nefilim.

По данным следствия, с декабря 2018 года по октябрь 2021-го Тимощук и его сообщники атаковали компьютерные сети сотен компаний по всему миру, включая более 250 в США, с целью вымогательства.

Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества, преднамеренном нанесении ущерба защищённым системам, несанкционированном доступе к ним и угрозах разглашения конфиденциальной информации. Федеральный ордер на его арест выдал суд Восточного округа Нью-Йорка 7 мая 2024 года.

Госдепартамент США назначил вознаграждение до $10 млн за информацию, ведущую к аресту или обвинительному приговору Тимощуку, и до $1 млн за данные о его сообщниках.

ФБР отмечает, что Тимощук может находиться в Польше, Румынии, Молдове, Турции, России или Беларуси.

Связаться с ФБР можно через WhatsApp или Signal по номеру +1 (917) 242-1407, а также по email [email protected], либо через ближайшее посольство или консульство США.