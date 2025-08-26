Власти Северной Каролины ведут расследование по факту убийства молодой женщины, 23-летней Ирины Заруцкой, недавно прибывшей в США из Украины.

Инцидент произошёл вечером 22 августа в Центральном округе Шарлотта. На место происшествия прибыли полиция и медики, которые констатировали смерть девушки.

В ходе расследования сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 34-летний Декарлос Браун-младший. Мужчина был госпитализирован с травмами, не угрожающими жизни, и будет арестован после выписки. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой степени.

Расследование продолжается: правоохранители опрашивают свидетелей, собирают доказательства и уточняют все обстоятельства трагедии.

Родные Ирины сообщили, что девушка приехала в США, спасаясь от войны и надеясь начать новую жизнь. Для семьи её гибель стала тяжёлым и невосполнимым ударом.

В поддержку близких был организован онлайн-сбор средств, чтобы помочь с непредвиденными расходами и поддержать семью в этот трудный момент. Организаторы отмечают, что любая помощь — пожертвование или просто распространение информации — имеет большое значение.

Полиция просит всех, кто владеет дополнительной информацией о происшествии, связаться с детективами или сообщить сведения анонимно через «Crime Stoppers».