WSJ: десятки тысяч украинских беженцев в США рискуют депортацией

14 августа 2025 года The Wall Street Journal сообщил, что десятки тысяч украинских беженцев в США могут лишиться временной гуманитарной защиты и оказаться под угрозой депортации.

По данным издания, около 120 тысяч граждан Украины, прибывших в Соединённые Штаты после начала войны, получили временный правовой статус, введённый ещё при администрации Джо Байдена. Однако срок его действия истекает, и без продления со стороны администрации Дональда Трампа многие украинцы потеряют легальное основание для пребывания в стране.

СМИ отмечает, что с 15 августа часть беженцев начнёт терять защиту от выдворения, и риск депортации может коснуться десятков тысяч семей.

Ранее американские правозащитные организации и отдельные конгрессмены призывали Белый дом продлить гуманитарную программу, ссылаясь на продолжающийся вооружённый конфликт в Украине.

Уже весной этого года «Славянский Сакраменто» сообщал о более чем ста украинских беженцах, депортированных из США иммиграционной службой ICE.

Тем временем в Вашингтоне проходят встречи, посвящённые защите прав религиозных беженцев и эмигрантов из стран бывшего СССР, оказавшихся без законного статуса. Представители протестантских и православных общин добиваются прекращения депортаций тех, кто прибыл в США по религиозным мотивам и сталкивается с угрозой высылки.

Как стало известно «Славянскому Сакраменто», активисты организации ARRC передали американским властям обновлённые данные о преследованиях верующих в Украине, России и других странах региона. По итогам переговоров с представителями Комиссии по международной религиозной свободе и Госдепартамента США достигнута договорённость рассматривать списки задержанных ICE и тех, кто скрывается в США по религиозным причинам, для возможного освобождения.

Кроме того, ведутся переговоры о сотрудничестве с международной еврейской организацией HIAS для объединения усилий в защите беженцев. Продолжает работу и проект «Исход 2», возглавляемый Борисом Перчаткиным, миссия которого — спасать людей, отказавшихся от участия в вооружённых конфликтах и ищущих легализацию в США.

Организация призывает церкви и частных лиц поддерживать её деятельность, подчёркивая, что главной проблемой остаётся нехватка средств. Цель инициативы — помочь тысячам людей избежать депортации, получить законный статус и защитить своё право на свободу вероисповедания.