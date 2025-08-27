В Денвере иммиграционная служба США (ICE) арестовала 37-летнего Донджина Шина, гражданина Южной Кореи, находившегося в стране нелегально более 25 лет.

Сообщается, что мужчина ранее был осуждён за управление транспортным средством в нетрезвом виде (DUI).

Сейчас Шин находится под стражей ICE в Денверском контрактном центре содержания под стражей (Denver Contract Detention Facility) в штате Колорадо. Он будет удерживаться до завершения иммиграционного разбирательства.

В 2025 году иммиграционные судьи США, по данным TRAC Reports, вынесли более 400 000 приказов о депортации, при этом более 48 000 было вынесено только в июле.