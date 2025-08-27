Масштабные последствия тарифного плана Трампа. Тарифы Трампа грозят ростом цен на электронику, одежду и продукты.

2 апреля президент Дональд Трамп объявил о «Дне освобождения», обозначив своё намерение ввести тарифы как минимум для 90 стран. По его словам, масштабный тарифный план будет приносить доходы, а также противодействовать предположительно несправедливой торговой практике.

На брифинге American Community Media 15 августа для местных СМИ приглашённые эксперты обсудили, сможет ли президент успешно договориться о тарифном плане, особенно с ключевыми экономиками Китая, Индии, Бразилии и Мексики. Спикеры также рассмотрели последствия тарифов для американских потребителей, рабочих и малого бизнеса.

Влияние тарифов на американских потребителей

Доктор Нил Махони, директор Стэнфордского института исследований экономической политики, отметил, что пошлины перекладываются на конечных потребителей и бизнес. “Мы уже видим их влияние, а впереди будет ещё больше. Ситуация с тарифами сейчас похожа на американские горки,” — сказал он.

По словам Махони, США переживают самые высокие тарифы с 1930-х годов — почти в десять раз выше, чем в последние десятилетия. Он подчеркнул, что пошлины начинают действовать постепенно, поскольку бизнес ожидал повторения политики первой администрации Трампа и старался опережать тарифы, завозя товары заранее. Дополнительным фактором стала высокая прибыльность бизнеса после пандемии, что позволило компаниям маневрировать, а также снижение потребительского спроса из-за ослабления рынка труда.

“Согласно последним данным, мы скоро реально почувствуем влияние введения новых тарифов, особенно на малый бизнес, который зависит от поставок. Это работает против приоритетов Трампа, касающихся поддержки предпринимательства в США,” — предупредил он.

Махони добавил, что тарифы всё сильнее влияют на потребительские товары — кофе, электронику, мебель, одежду, игрушки. В преддверии рождественского сезона ожидается значительный рост цен. В то же время он подчеркнул, что удар по экономике будет серьёзным, но не катастрофическим.

США импортируют около 10% потребительских товаров, и, по прогнозу эксперта, цены для потребителей в целом вырастут на 1,5%. При этом неопределённость в отношении того, какие именно пошлины вводятся, сводит на нет то преимущество, которое Трамп унаследовал от сильной экономики.

Экономический рост замедлился: с 2,5% в 2024 году до 1,2% в нынешнем. Потребительские расходы, которые годом ранее стимулировали рост, сейчас стагнируют. Инфляция вновь ускоряется. Безработица пока не выросла значительно, однако работодатели сдерживают найм и не заменяют увольняющихся сотрудников, что может привести к сокращениям.

“Сила экономики сейчас, насколько это возможно, держится на фондовом рынке и инвестициях в так называемую «великолепную семёрку», ориентированную на ИИ. Но для большинства американцев мы уже видим тревожные сигналы: цены растут, а найти работу становится всё сложнее,” — отметил Махони.

Он добавил, что ситуация усугубляется законопроектом, принятым летом: он сокращает расходы на Medicaid и продовольственные талоны. Биржи медицинского страхования, на которые опирается малый бизнес и средний класс, столкнутся с ростом страховых взносов, что дополнительно сжимает бюджеты. “Сейчас очень тяжёлое время: высокие цены, ухудшение рынка труда и система социальной защиты, которую администрация Трампа и республиканцы в Конгрессе откровенно разрушают.”

По его словам, если тарифы будут зафиксированы или отменены, экономика начнёт восстанавливаться. Но пока признаков смены курса нет: “Стратегия администрации заключается скорее в отвлечении внимания от экономики политическими трюками, чем в решении проблемы. Постоянные колебания с тарифами замораживают экономику тревожным образом.”

Влияние тарифов на экономики Индии, Китая и Бразилии

Тарифный план Трампа предусматривает средний уровень пошлин в 15,8% по всем товарам. При этом Китай, Бразилия, Канада и Индия сталкиваются с гораздо более высокими ставками: для Индии и Бразилии — 50%, для Китая угрожает тариф до 145%, если соглашение не будет достигнуто до ноября.

Доктор Анил Деолаликар, профессор экономики Калифорнийского университета в Риверсайде, считает, что США и Китай, скорее всего, договорятся, так как их экономики взаимозависимы, и высокие тарифы были бы катастрофичны для обеих сторон.

“Тарифы то вводятся, то отменяются, то корректируются. Трудно предсказать их конечное влияние. Но ясно одно: удар будет значительным,” — сказал он.

Индия, по его словам, ориентирована на внутренний рынок, поэтому экспорт составляет небольшую долю её ВВП. Она поставляет США IT-услуги почти на 200 млрд долларов, которые не подпадают под тарифы. Экспорт товаров — около 80 млрд долларов. Китай экспортирует в США на 450 млрд, Бразилия — на 40 млрд, и уже пострадала от 50%-ных пошлин.

Деолаликар отметил, что экспорт Китая в США составляет менее 2% его ВВП, но даже при этом тарифы ударят по экономике. Китай пока не в рецессии, но его рост резко замедлился, а уровень безработицы растёт. Исключение для смартфонов и электроники стало уступкой в пользу Apple, пообещавшей инвестиции в США.

“Можно утверждать с уверенностью: тарифы затронут все экономики. США и Китай, вероятнее всего, придут к договорённости. Индия менее зависима от импорта в США, поэтому её позиция жёстче. Бразилия продолжит переговоры ради снижения тарифов, так как США не её крупнейший торговый партнёр,” — заключил профессор.

Тарифы и малый бизнес

Дилавар Сайед, бывший заместитель руководителя Управления по делам малого бизнеса США, подчеркнул: “Малый бизнес — это сердце американской экономики, крупнейший рынок труда. Влияние тарифов на него будет крайне серьёзным. Чтобы управлять бизнесом, нужна ясность и предсказуемость, а сейчас мы едва можем уследить, как меняются тарифы.”

Он отметил, что 97% импортеров в США — малый бизнес, а две трети компаний-экспортёров — тоже малые. Дополнительные расходы на бумажную работу и штрафы становятся неподъёмными.

В качестве примера Сайед привёл владелицу продуктового магазина, получившую счёт от Customer Border Patrol на $19 500. “У неё нет таких денег, она не может переложить их на клиентов. В итоге ей приходится либо увольнять сотрудников, либо закрывать бизнес.”

Согласно отчёту SBA, настроения малого бизнеса находятся на самом низком уровне за 15 лет: 58% компаний оценивают своё положение хуже, чем год назад.

Маркус Бауэрс, соучредитель She’s Happy Hair, рассказал, что тарифы напрямую влияют на себестоимость материалов, которые он закупает в Индии, Китае и Бразилии, а также на покупательскую способность клиенток.

“В США для моей индустрии ничего не производится. Волосы поступают из Индии, и тарифы огромные. Мы вынуждены повышать цены, но также делать распродажи, чтобы не уйти в минус. Например, раньше услуга наращивания стоила $1100, сейчас — $1500. Всего за одну ночь тарифы изменили стоимость!” — сказал он.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services