В Госдепартаменте США обсудили преследование христиан-пацифистов в Украине, России и странах бывшего СССР

В Департаменте США по международной религиозной свободе прошла встреча с участием религиозных активистов из разных штатов, на которой были представлены доклады о положении евангельских христиан в Украине, России и других странах постсоветского пространства. Центральными темами обсуждения стали случаи преследования верующих, отказов в альтернативной гражданской службе и угрозы насильственной мобилизации.

Борис Перчаткин — представитель религиозного эмиграционного движения и правозащитник, посвятивший десятилетия защите свободы вероисповедания в странах бывшего СССР. Он сыграл ключевую роль в продвижении в США так называемой «Поправки Лотенберга» (Lautenberg Amendment), принятой в 1989 году. Эта поправка открыла путь к эмиграции для более чем одного миллиона граждан СССР и постсоветских республик, подвергавшихся преследованиям по религиозным мотивам.

В советские годы сам Перчаткин неоднократно лишался свободы за отказ от сотрудничества с государством и верность своим религиозным убеждениям. Подобная участь постигла и нескольких членов его семьи. Именно пережитые репрессии побудили его к активной правозащитной деятельности, направленной на защиту прав христиан и других религиозных меньшинств.

Сегодня Перчаткин продолжает заниматься вопросами религиозной свободы и выступает в поддержку верующих, сталкивающихся с гонениями в России, Украине и других странах постсоветского пространства.

Выступая перед представителями Госдепартамента, правозащитник Борис Перчаткин сообщил о систематических нарушениях прав христиан, отказывающихся от участия в военных действиях. По его словам, таких верующих задерживают на улицах, подвергают насилию, незаконному удержанию в подвалах военкоматов и принуждению к службе. Также, по его данным, фиксируются инсценировки самоубийств, угрозы семьям и уголовные приговоры за отказ от службы по убеждениям совести. Он провёл параллели с временами Второй мировой войны и СССР, когда верующих по обе стороны фронта также заставляли воевать.

Особое внимание на встрече было уделено положению украинских христиан-пацифистов, прибывших в США по визе U4U, а также находящихся здесь по другим не туристическим визам либо с просроченными или недействительными документами. Лейла Кеба, супруга украинского пастора, представила петицию с просьбой выделить иммиграционную квоту для примерно 8 тысяч граждан Украины, покинувших страну из-за угрозы преследования. В петиции отмечается, что возвращение домой может обернуться уголовным преследованием, дискриминацией и разлукой с семьёй. Авторы обращения просят создать путь к легализации для тех, чьи убеждения не позволяют им участвовать в вооружённых конфликтах.

«Это не все беженцы, — говорилось в заявлении, — а конкретная группа: законопослушные, трудолюбивые, образованные христианские семьи, чьи ценности совпадают с фундаментальными принципами американского общества».

Пастор Дмитрий Решетник из Спрингфилда (Миссури) рассказал о практике принудительных мобилизаций в Украине и уголовном преследовании за отказ от военной службы. Он представил видеосвидетельства пострадавших и подчеркнул, что верующие, отказывающиеся от оружия, преследуются государством, несмотря на их лояльность и волонтёрскую деятельность. «Мы благодарны США за убежище и просим защиты для тех, кто рискует свободой из-за своей веры», — отметил он.

Остро стоял вопрос положения протестантов в современной России. По словам активистов, после начала войны в Украине власти вновь начали преследование незарегистрированных церквей. Отказ в альтернативной гражданской службе, давление на общины, закрытие церквей и общественная кампания в СМИ — всё это, по словам выступающих, воссоздаёт атмосферу страха, аналогичную позднесоветскому периоду.

По словам Василия Хайрутдинова, активиста из штата Вашингтон, протестантов в России, обвиняют в связях с иностранными агентами, лишают законного права на несение альтернативной службы, а некоторых вынуждают покинуть страну под угрозой ареста. В докладе упоминались случаи тюремных приговоров за отказ от оружия и манипуляции родственниками для возврата верующих на родину.

«Даже если война закончится, эти люди останутся под угрозой репрессий», — заявили участники встречи. — «Они — уклонисты в глазах государства. А в США — люди с неопределённым миграционным статусом и риском депортации».

Делегация призвала Госдепартамент рассмотреть возможность создания отдельной иммиграционной квоты для христиан-пацифистов, спасающихся от религиозных и политических преследований. По словам выступавших, это станет важным шагом в защите свободы совести — ценности, лежащей в основе американской демократии.

Ранее аналогичный доклад был представлен в Комиссии США по международной религиозной свободе в Вашингтоне.

Сбор средств на финансирование миссии и защиту преследуемых верующих уже открыт – инициаторы просят поддержать их материально на организацию представительства на Капитолийском холме.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com