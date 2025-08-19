Нелегальный мигрант Харжиндар Сингх обвиняется в смертельной аварии во Флориде

Водитель грузовика Харжиндар Сингх, выходец из Индии, обвиняется в непредумышленном убийстве после ДТП на трассе Florida Turnpike, где погибли три человека. По данным властей, Сингх в 2018 году незаконно пересёк границу США и позже получил коммерческие водительские права в Калифорнии. В связи с этим власти Калифорнии подвергаются жёсткой критике со стороны консервативных СМИ и общественности.

Следствие установило, что водитель сделал запрещённый разворот, в результате чего его грузовик столкнулся с минивэном. Сингх ранее заявлял миграционным властям, что «боится возвращаться в Индию», и сумел избежать депортации. Сейчас он находится под арестом и ожидает суда.