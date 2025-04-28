Президент Трамп подписал указ об ужесточении требований к знанию английского языка для водителей коммерческих грузовиков

Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, направленный на обеспечение безопасности на дорогах и поддержку американских дальнобойщиков. Согласно документу, знание английского языка становится обязательным условием для всех водителей коммерческого транспорта, эксплуатирующих технику на территории Соединённых Штатов.

В преамбуле указа подчеркивается, что дальнобойщики играют ключевую роль в экономике страны, обеспечивая стабильные поставки товаров. Однако, как отметил президент, требование о владении английским языком, закреплённое в федеральном законодательстве, долгое время не соблюдалось, что негативно отразилось на безопасности дорожного движения.

“Владение английским — это вопрос здравого смысла и безопасности”, — говорится в документе. — “Водители должны понимать дорожные знаки, общаться с сотрудниками полиции, пограничными и транспортными службами, а также эффективно взаимодействовать с работодателями и клиентами”.

Указ предписывает Министерству транспорта и Федеральному управлению безопасности автотранспорта (FMCSA) в течение 60 дней отменить действующую с 2016 года директиву, смягчающую требования к проверке языковой компетенции, и разработать новые правила, предусматривающие отстранение от работы водителей, не владеющих английским на должном уровне.

Кроме того, ведомствам поручено усилить контроль за выдачей водительских удостоверений для коммерческих перевозок, особенно выданных лицам, не имеющим постоянного места жительства в США, и оценить подлинность таких документов.

Президентский указ также предусматривает принятие дополнительных административных и регуляторных мер по улучшению условий труда для американских дальнобойщиков.

Указ вступает в силу немедленно и будет реализовываться в соответствии с действующим законодательством и при наличии соответствующего финансирования.