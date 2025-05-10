Смертельное ДТП в Томасвилле: двое погибших, водитель фуры арестован

6 мая в городе Томасвилл, штат Алабама, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей. На южной полосе шоссе 43 большегрузный автомобиль с прицепом въехал в четыре машины, остановившиеся на красный свет.

Первый удар пришёлся на автомобиль, за рулём которого находилась 37-летняя Эшли Мари Спрингер Макдональд. Она скончалась на месте. Водитель второго автомобиля также погиб. Ещё два автомобиля получили повреждения. Всего в ДТП участвовало пять транспортных средств, включая грузовик.

Четыре человека были доставлены в местную больницу с травмами, не угрожающими жизни. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Грузовик принадлежит компании 4 US Transportation Company, зарегистрированной в Чикаго. Внутри находились двое граждан Украины, находящихся в США по рабочим визам: водитель — 45-летний Андрий Дмитерко из Филадельфии, и пассажир — 31-летний Денис Кучер из Уорминстера, Пенсильвания.

Андрий Дмитерко арестован и обвиняется в двух случаях непредумышленного убийства при вождении. Следователи ФБР, ALEA, ALDOT и полиция Томасвилла изучают грузовик, участвовавший в аварии. Изъята “чёрная коробка”, данные с неё помогут установить скорость и другие детали происшествия.

Федеральный департамент транспорта начал проверку компании из Чикаго, которой принадлежит грузовик.

Водитель, Андрей Дмитерко, получил возможность выйти под залог в $100 000, но остаётся под стражей по запросу иммиграционной службы ICE.

По данным местных СМИ, Дмитерко и Кучер находятся в США по рабочим визам.

Днями ранее Трамп подписал указ об ужесточении требований к знанию английского языка для водителей коммерческих грузовиков.

