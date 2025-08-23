В Южной Каролине подан иск против Uber и водителя из России после жестокого нападения на пассажира

Житель штата Южная Каролина Брайан Кобел подал в суд на Uber Technologies, её дочернюю компанию Raiser LLC и водителя сервиса Вадима Улюмджиева, обвинив их в халатности и нападении.

Согласно иску, инцидент произошёл 24 апреля 2025 года в Чарльстоне. Кобел заказал поездку через приложение Uber и прибыл к машине вместе с гостем и маленькой собакой-поводырем. На записи камеры видеонаблюдения видно, как водитель, позднее идентифицированный как Улюмджиев, вышел из автомобиля и неожиданно напал на пассажира: схватил его за горло, ударил кулаком, нанёс удар головой, после чего вновь ударил по голове. В результате Кобел потерял сознание и был госпитализирован с диагнозом черепно-мозговая травма.

Согласно материалам дела, водитель имел поддельное водительское удостоверение, находился в США нелегально и является гражданином России. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто, позднее он был арестован, а сейчас содержится в иммиграционном центре ICE в штате Джорджия.

Адвокаты Кобела утверждают, что Uber и её дочерняя компания проявили халатность при найме и проверке документов водителя, что сделало возможным нападение. Истец требует компенсацию за физические и моральные страдания, медицинские расходы и потерю качества жизни, а также взыскания штрафных убытков.