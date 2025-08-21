В США арестованы две женщины-нелегалки, включая гражданку России, с последующими процедурами депортации

Две женщины, находившиеся в США незаконно, были арестованы на этой неделе после совершения преступлений и переданы под федеральную юрисдикцию. Об этом сообщили агенты Пограничного патруля США в Юме совместно с федеральными правоохранительными органами в Лас-Вегасе.

Гражданка России Алена Чурина была задержана в аэропорту Лас-Вегаса при попытке сесть на рейс. Против неё в Лос-Анджелесе числятся обвинения в уголовном преступлении — вандализме в 2024 году.

Гражданка Сальвадора ранее была арестована в Лас-Вегасе в 2022 году за домашнее насилие. Кроме того, в 2022 году иммиграционный суд постановил её выдворить из страны заочно, но она не выполнила это решение.

Обе женщины остаются под федеральным надзором и будут проходить процедуру признания их недопустимыми для въезда в США с последующей депортацией.

Начальник Пограничной службы США Майкл Бэнкс отметил: «Гражданка России, арестованная за уголовный вандализм с окончательным приказом о выдворении, была задержана в аэропорту Harry Reid International. Вместо того чтобы купить билет в один конец в Россию, она оформила рейс из Лас-Вегаса в Тампу, игнорируя закон США. Теперь она находится под стражей в ожидании депортации».

«Славянскому Сакраменто» удалось подтвердить в ICE, что Алена Чурина, уроженка России, находится в центре задержания нелегальных иммигрантов в Аризоне.