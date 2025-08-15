Аляска встречает Трампа и Путина протестами в поддержку Украины

За несколько часов до начала саммита президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Анкоридже по всему штату прошли массовые акции протеста. Сотни сторонников Украины собрались в центре города и у военной базы США, где запланированы переговоры лидеров.

Демонстранты держали украинские флаги и плакаты с надписями «Stop Putin’s War» и «Alaska stands with Ukraine». Многие скандировали лозунги против войны и осуждали приезд российского президента, которого называли «военным преступником».

Организаторы митингов заявляют, что целью протестов является напоминание американским властям о необходимости сохранять твёрдую позицию в поддержке Украины. По данным местных СМИ, часть участников приехала из других штатов, чтобы лично выразить несогласие с приглашением Путина на переговоры.

Встреча в Анкоридже проходит на фоне продолжающихся боевых действий в Украине и попыток США добиться мирного соглашения. Однако среди протестующих царит скепсис относительно того, что переговоры приведут к справедливому миру.

Военная база в Анкоридже, где пройдёт саммит, была создана в 2010 году путём объединения авиабазы Элмендорф и форта Ричардсон. Во времена холодной войны Элмендорф играл ключевую роль в наблюдении за СССР и возможными ядерными угрозами с Тихого океана, за что получил прозвище «Щит Северной Америки».

Армия США впервые прибыла на Аляску в 1867 году после покупки территории у России, а ВВС разместились там в 1941 году, в преддверии Второй мировой войны.

Накануне приезда российского президента Марко Рубио заявил, что Трамп «хочет посмотреть Путину в глаза». Ранее Трамп заявил, что после встречи с Путины ожидается “более значимая последующая встреча с Зеленским”.

