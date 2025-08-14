Анкоридж: массовая акция в поддержку Украины перед встречей Трампа и Путина

За сутки до исторической встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Анкоридже в крупных городах Аляска готовятся акции в поддержку Украины. На центральной демонстрации в Анкоридже сегодня собралось несколько сотен человек, передает бывший журналист “Голоса Америки”, Остап Ярош.

По словам корреспондента, участники акции держат украинские флаги, транспаранты с лозунгами «Alaska stands with Ukraine» и «Stop Putin’s war», а автомобили, проезжавшие мимо, сигналят в знак одобрения.

По словам организаторов, значительная часть протестующих — местные жители, но были и те, кто специально приехал из других штатов, чтобы выразить солидарность с украинским народом. Митинг в Анкоридже стал центральным событием, но подобные акции запланированы и в Фэрбенксе, Джуно, Ситке и других населённых пунктах.

В Анкоридже впервые за многие годы пройдёт очная встреча лидеров США и России, на фоне продолжающейся войны в Украине и дипломатического напряжения. Многие американцы, включая украинскую диаспору, опасаются, что переговоры могут привести к уступкам Кремлю. Представители общины заявляют, что готовы напоминать американским лидерам о важности поддержки Украины «в критически важный момент», когда исход войны всё ещё не определён.

Акции организованы при поддержке местных и национальных правозащитных групп, а также украинских общественных организаций, работающих в США. Они призывают жителей штата и страны следить за переговорами и не допустить решений, которые могли бы подорвать независимость Украины.