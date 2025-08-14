Секретарь Рубио о предстоящей встрече Трампа с Путиным: «Личный контакт важнее звонков»

Предстоящая встреча президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным в пятницу носит характер разведочной встречи, заявил секретарь Марко Рубио. По его словам, предыдущие телефонные переговоры с российским лидером не дали желаемых результатов, и личная встреча необходима для оценки позиции Путина и определения дальнейшей стратегии.

«Для президента встреча — это не уступка, а способ собрать факты и принять решение, глядя в глаза собеседнику», — подчеркнул Рубио. Он отметил, что Трамп обладает исключительными навыками переговорщика, и личное присутствие критически важно: «Президент хочет посмотреть ему прямо в глаза — и именно этого он намерен добиться.»

Рубио напомнил о тяжелых потерях России и Украины в ходе войны: только в июле погибло около 60 тысяч российских солдат. «Это показывает, насколько важна эта война для обеих сторон», — добавил он.

По словам Рубио, Трамп стремится к мирным соглашениям и уже успешно завершил несколько конфликтов в других регионах, включая Индию и Пакистан, Камбоджу и Таиланд, а также недавно — Азербайджан и Армению. «Президент хочет быть президентом мира», — отметил секретарь.

Вопрос урегулирования войны в Украине и будущие шаги России будут ключевыми темами пятничной встречи, подчеркнули в администрации.

Ранее Трамп заявил, что после встречи с Путины ожидается “более значимая последующая встреча с Зеленским”.