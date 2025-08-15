США лишили гражданства уроженца Азербайджана, осуждённого за сексуальное насилие над детьми

44-летний Вячеслав Фёдорович Рыжков, уроженец Азербайджана и житель округа Юнион (Северная Каролина), приговорён к четырём месяцам тюрьмы и году условного надзора за незаконное получение гражданства США. Решением суда он также был лишён американского гражданства.

Согласно материалам дела, 17 сентября 2019 года Рыжков получил гражданство, солгав в анкете натурализации и заявив под присягой, что никогда не совершал преступлений, за которые не был арестован. Однако в марте 2020 года суд Северной Каролины признал его виновным в сексуальном насилии над физически беспомощным человеком и двух эпизодах развратных действий с несовершеннолетними.

Следствие установило, что жертвами преступлений, начавшихся не позднее июля 2017 года, стали трое его родных детей. Рыжков признал вину и получил срок от 16 до 29 месяцев условно, а также обязанность встать на учёт как сексуальный преступник. Его арестовали уже после получения гражданства, поэтому миграционные службы не знали о его преступлениях. Позднее он был осуждён за мошенничество при натурализации, и его гражданство было аннулировано.