Трамп планирует встречи с Путиным и Зеленским для мирного урегулирования войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящих переговорах с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, целью этих встреч является прекращение боевых действий и сохранение жизней тысяч солдат и гражданских лиц.

«Мы будем иметь встречу с президентом Путиным завтра, и я считаю, что это будет важная встреча для России и для нас», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Он добавил, что более значимой будет последующая встреча с Зеленским и, возможно, рядом европейских лидеров, где стороны смогут обсудить условия мира. «Если они смогут договориться, это будет прекрасно», — подчеркнул президент.

Трамп также отметил, что конфликт «никогда бы не начался, если бы он был президентом США раньше», и подчеркнул, что его цель — остановить насилие, которое, по его словам, унесло миллионы жизней. Он подчеркнул, что США не тратят собственные деньги на вооружение Украины напрямую, а все поставки компенсируются странами НАТО.

Президент заявил, что уже подписан контракт на редкоземельные материалы, который позволит вернуть расходы США, понесённые на поддержку Украины, однако основной мотив переговоров — «спасти тысячи солдат и предотвратить дальнейшие удары по городам и селам».

Трамп подчеркнул, что его опыт в решении международных конфликтов, по его словам, позволяет надеяться на успешный исход переговоров. «Я решил шесть войн за последние шесть месяцев и горжусь этим. Я надеюсь, что смогу остановить этот конфликт так же эффективно», — заявил он.