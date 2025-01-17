В Калифорнии выгорел целый город

Вторую неделю пожары в Южной Калифорнии остаются одной из главных тем для жителей региона. Экстремально сухая погода, отсутствие осадков и сильные ветры стали катализаторами быстрого распространения огня, оставившего разрушительные последствия. Причины возникновения пожаров расследуются, среди версий, в том числе рассматриваются обрыв линий электропередач и поджог.

С начала 2025 года пожарная служба CalFire зафиксировала более 153 возгораний в регионе. Среди наиболее значительных и приведшие к наибольшим разрушениям — Palisades Fire, Eaton Fire, Hurst Fire, Lidia Fire и Kenneth Fire, два из которых (Lidia Fire и Kenneth Fire) были полностью ликвидированы к 12 января.

Едкий дым, запах гари и последствия штормового ветра ощущают не только жители Лос-Анджелеса, но и соседних округов — Сан-Бернардино, Риверсайд, Ориндж и Сан-Диего. Хотя такие города Большого Лос-Анджелеса, как Санта-Моника, Глендейл и Пасадена, не подверглись прямому воздействию огня, местным властям пришлось повозиться, чтобы устранить негативные воздействия сильного ветра.

На прошлой неделе штормовые ветра оставили около 4 миллионов потребителей без электричества. Несмотря на оперативную работу компании Southern California Edison, перебои с подачей электроэнергии продолжают происходить.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом столкнулся с резкой критикой, отчасти подогреваемую дезинформацией, за недостаточную подготовленность штата к подобным катастрофам. В связи с чем ему даже пришлось запустить специальный сайт, развенчивающий мифы о пожарах на юге Калифорнии. В свете последствий самых разрушительных в истории страны пожаров все чаще поднимается вопрос о необходимости пересмотра действующих мер по предотвращению подобных трагедий, которые только учащаются в условиях климатических изменений.

Под удар общественного недовольства попала и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, которая на момент начала пожаров находилась в дипломатической поездке в Африке. Жители города критикую ее за некомпетентное руководство и требуют немедленной отставки.

Для тушения пожаров Калифорния привлекла более 14 000 человек, включая пожарных, членов Национальной гвардии и дорожных патрулей. В распоряжении спасателей находится более 1 700 единиц техники, включая 1 350 пожарных машин, 80 самолетов, 150 бульдозеров и 160 водовозов. На месте пожаров продолжают работать спасательные службы со всего штата, им помогают несколько десятков специалистов из Мексики и Канады. В зоне пожаров Palisades Fire и Eaton Fire с 18:00 до 6:00 действует комендантский час.

С 7 января в регионе действует режим чрезвычайного положения. В рамках оказания помощи пострадавшим от пожаров губернатор Гэвин Ньюсом подписал указ о приостановке ряда разрешительных требований, чтобы ускорить восстановление разрушенных домов и бизнеса.

Для пострадавших налогоплательщиков в округе Лос-Анджелес введена отсрочка подачи налоговых деклараций и уплаты налогов за 2024 год до 15 октября 2025 года. Кроме того, IRS (налоговая служба) предоставляет налоговые льготы жителям зон бедствия, признанных FEMA.

В это чрезвычайно сложное время для Калифорнии местные жители активно поддерживают пострадавших: в социальных сетях распространяются объявления о сборе одежды, детских игрушках и предметов первой необходимости, которые направляются тем, кто оказался в беде.

По состоянию на вечер 16 января, в результате пожаров в Южной Калифорнии погибли не менее 25 человек, сожжено более 60 кв.миль (около 155 кв.км), уничтожено более 12 тысяч строений (дома, магазины, кафе, рестораны, заправки и т.п.). По предварительным оценкам, восстановление Лос-Анджелеса будет стоить не менее $250 млрд.

Помимо жилых массивов, пожары угрожают дикой природе, представляя опасность для многочисленных диких животных и уникальных калифорнийских растений в Angeles National Forest и Santa Monica Mountains National Recreation Area. Доступ к этим территориям крайне сложен как для тяжелой техники, так и для вертолетов из-за гористого рельефа местности, затянутой густым дымом.

Журналисты “Славянского Сакраменто” посетили пострадавшие от пожаров районы. Губительные последствия стихии ужасают: целые районы с деревянными строениями уничтожены полностью, тысячи акров земли с растительностью выжжены до тла, поврежденные столбы электросетей оставили целые районы без света и интернета.

Ситуация с пожарами привлекает не только людей людей с добрыми намерениями: находятся и те, кто стремится извлечь выгоду из трагедии. В связи с чем генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта предупредил, что цены, искусственно увеличиваемые в период катастрофы, мародёрство и мошенничество будут преследоваться по закону.

Он также призвал общественность быть осторожными, особенно когда речь идёт о благотворительных организациях, т.к. некоторые из них являются ложными. Некоторые злоумышленники пытаются воспользоваться трагедией и создать фальшивые благотворительные фонды, чтобы обмануть пострадавших. Бонта подчеркнул важность проверки информации о таких организациях прежде, чем из благородного желания помочь направить им деньги.



Порывистый и сухой ветер Санта-Ана, который способствовал стремительному распространению губительного пламени, ненадолго стих, что временно облегчило пожарным их работу, но синоптики опять предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на следующей неделе.

Несмотря на хаос, происходящий на фоне катастрофы, сплоченность и самоотверженность работников экстренных служб, волонтеров и всех, кто участвует в ликвидации последствий бедствия, не могут не вызывать восхищение. Искренне желаем сил и выдержки всем, кто борется со стихией и ее последствиями!

Следите за нашими новостями, “Славянский Сакраменто” продолжит информировать своих читателей и зрителей о текущей ситуации с пожарами в Южной Калифорнии.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship