Власти Калифорнии борются с мифами о лесных пожарах в Лос-Анджелесе

В минувшую субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обьявил, что “только что запустил новый сайт, чтобы обеспечить общественности доступ к фактическим данным о лесных пожарах на юге Калифорнии”.

В своем посте губернатор штата подчеркивает, что Калифорния не сокращала бюджет на пожаротушение, а даже наоборот – “мы почти удвоили размер нашей пожарной армии и построили крупнейший в мире воздушный пожарный флот”; увеличила управление лесами в десять раз с тех пор, как его администрация занимает офис; не допустит мародерства.

На сайте разбирается циркулирующая в сети информация, называемая ложью, о разрушительных пожарах в Лос-Анджелесе:

Ложь: Калифорния сокращает бюджеты на пожаротушение.

Факт: “Численность персонала и бюджет CalFIRE почти удвоились с 2019 года: персонал с 5 829 до 10 741, бюджет – с 2 млрд долларов до 3,8 млрд долларов.

Ложь: эти лесные пожары вызваны неправильным управлением лесными угодьями в Калифорнии.

Факт: “Бюджет на управление лесом (он же «вырубка леса») теперь в 10 раз больше, чем был, когда губернатор Ньюсом вступил в должность. В 2018 году годовой бюджет составлял $200 млн. Штат инвестировал $2 млрд в дополнение к 200 миллионам долларов в год.

Также Калифорния активизировала работу штата по повышению устойчивости диких земель и лесов, а также добавила беспрецедентные ресурсы для поддержки реагирования на лесные пожары. Чиновники Калифорнии обработали более 700 000 акров земли для повышения устойчивости к лесным пожарам в 2023 году и организовали контролируемые пожары более чем вдвое в период с 2021 по 2023 год.”

Ложь: политика Калифорнии в отношении рыбы корюшки привела к лесным пожарам в Южной Калифорнии.

Факт: “Это странная связь. Политика не касается доступности воды в Южной Калифорнии. В целом, в Южной Калифорнии сейчас нет дефицита воды, несмотря на заявления Трампа о том, что он откроет какой-то воображаемый кран. В округе Ориндж-Каунти, который снабжает грунтовыми водами северную половину округа, достаточно запасов, чтобы обеспечить 2,5 миллиона клиентов в период самой сильной из возможных засух в течение 3–5 лет. В водном округе Метрополитен в Южной Калифорнии также есть изобилие, с рекордными 3,8 миллионами акро-футов воды в хранилище (1 миллион акров земли с водой глубиной 3,8 фута), по словам временного генерального директора Девена Упадхайя, который опубликовал заявление на прошлой неделе. Этого достаточно, чтобы снабжать 40 миллионов человек в течение года.”

Ложь: в Калифорнии закончилась вода, а водохранилища пусты.

Факт: “Водохранилища в Южной Калифорнии достигли рекордного уровня. В Южной Калифорнии нет недостатка в воде.

Факт: “Лесные пожарные не используют гидранты — они используют специализированные транспортные средство, доставляющие воду к месту пожара. И именно они использовались для обеспечения постоянного доступа к воде. Три миллиона галлонов воды хранились в трех больших резервуарах для пожарных гидрантов в этом районе до пожара Palisades Fire, но запас был исчерпан из-за чрезвычайных условий этого огненного шторма ураганной силы.

Факт: “Губернатор призвал провести независимое расследование потери давления воды в местных пожарных гидрантах и ​​сообщения о недоступности водоснабжения из водохранилища Санта-Инес. Хотя городские системы водоснабжения строятся для пожаров и тушения пожаров, а не для ураганных огненных бурь, важно понимать, что произошло, чтобы мы могли быть лучше подготовлены в будущем.”

Факт: “Водохранилища заполнены, и вода доступна”.

Ложь: Водохранилища в Южной Калифорнии были сухими в течение 15-20 лет.

Факт: “В настоящее время в Южной Калифорнии нет дефицита воды, несмотря на заявления Трампа и Дж. Д. Вэнса о том, что он откроет какой-то воображаемый кран. Все государственные водохранилища заполнены и вода доступна.”

Почему горят богатые районы Калифорнии?



Ложь: 60 пожарных машин из штата Орегон задерживаются в Сакраменто для «тестирования выбросов»

Факт: “пожарные машины из других штатов принимают участие. Проводится 15-минутная проверка безопасности и оборудования, чтобы убедиться в отсутствии проблем с транспортным средством. На момент публикации оригинального поста пожарные команды Орегона уже находились в районе Лос-Анджелеса, борясь с пожарами.

Ложь: Пожарные используют женские сумки для тушения пожаров.

Факт: “Пожарные части Лос-Анджелесе используют холщовые мешки для тушения небольших пожаров, потому что они более эффективны для тушения пожаров, чем длинный шланг.”

Ложь: Пожарные части Лос-Анджелеса были настолько плохо оснащены, что набирали простое население для борьбы с лесными пожарами.

Факт: “В Калифорнии более 15 000 пожарных и сотрудников службы общественной безопасности на местах, которые борются с этими пожарами и обеспечивают безопасность пострадавших районов. Набор населения не производится.”

Ложь: Губернатор Ньюсом приказал конфисковать устройства Starlink у пожарных в Лос-Анджелесе

Факт: “Губернатор не отдавал такого приказа, и CalFire не говорил другим агентствам не использовать эти устройства. Они используются в этом районе.”

Ложь: У пожарных машин закончились дизельное топливо и бензин

Факт: “CalFire держит топливо на месте для круглосуточного доступа, чтобы обеспечить круглосуточное тушение пожаров.”

Ложь: Губернатор Ньюсом, мэр Басс и другие намеренно устроили эти пожары, чтобы скрыть секретные туннели педофилов.

Факт: “Нет. Эти пожары были вызваны экстремальными погодными условиями – сильным ветром и сухой погодой.”

Ложью также названы заявления, что “губернатор Ньюсом работает с застройщиками над изменением зонирования в выжженных районах, чтобы разрешить «массовое строительство квартир»; что “Знак Голливуда горит/горел” (он стоит на месте невидимый): что “возгорание одного пожара произошло из-за «сатанинского ритуала», связанного с «жутким особняком с красной крышей, который словно из фильма ужасов».

Власти штата призывают посетить CA.Gov/LAFires, если вы ищете ресурсы и информацию в реальном времени о пожарах, происходящих прямо сейчас.