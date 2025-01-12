От мэра Лос-Анджелеса требуют уйти в отставку 

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс столкнулась с резкой критикой с начала пожаров в Южной Калифорнии – ей пришлось срочно вернуться из поездки в Гану. К тому времени, когда она уже была в городе в среду, пожары охватили тысячи акров, уничтожив десятки тысячи домов и построек, став причиной гибели людей.

Возмущенные жители Лос-Анджелеса спрашивали, почему мэру потребовалось так много времени, чтобы вернуться (первые пожары начались во вторник, 7 января). Политические оппоненты удивлялись, зачем она вообще отправилась в международную поездку, учитывая известный неблагоприятный прогноз Национальной метеорологической службы. Мэра критиковали за плохую подготовку города, за сокращение финансирование пожарной службы в своем последнем бюджете и др. Критика не унимается до сих пор.

Более 55 000 человек подписали петицию с призывом Карен Басс уйти в отставку, обвиняя её в “неспособности” эффективно отреагировать на ситуацию. Ранее мэр Басс уволила главу пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули, которая ранее заявила, что руководство города “подвело” пожарную службу.

Поздним вечером в субботу мэр Лос-Анджелеса Карен Басс опубликовала на своей странице в Facebook видео-обращение следующего содержания:

«Жители Лос-Анджелеса, нам все еще предстоит преодолеть это. И любому из вас, кто столкнулся с потерями, горем, злостью и просто с шоком – я видела разрушения своими глазами.

Это невероятный размер потерь, с которыми столкнулись люди. И нам нужно преодолеть этот кризис, и я знаю, что мы сможем.

Сегодня я посетила командный пункт Силмар, и я видела работу наших служб быстрого реагирования, как они смогли побороть огонь на некоторых территориях.

Нам еще предстоит многое пройти, и мы знаем, что ветра опять усиливаются.

Нам нужно держаться вместе. Нам нужно оставаться сильными.

И затем нам предстоит восстановить наш город.

Мы – второй по величине город в стране, один из величайших городов в мире.

И мы остаемся вместе, мы отстроим великолепный город.

Спасибо вам, лосанджелесцы!

Mои мысли и молитвы направлены ко всем вам, кто переживает немыслимые потери в это дни.

Мы справимся.

Спасибо!”

Видео-обращение было дополнено таким постом:

“Я видела разрушения своими глазами. Эти пожары в нашем регионе изменили жизни навсегда.

Предстоящие дни будут трудными, но мы СПРАВИМСЯ с этим кризисом вместе.

Спасибо всем спасателям, которые работают день и ночь, делая все возможное, чтобы защитить Лос-Анджелес.”

К полуночи пост мэра Карен Басс собрал более 300 реакций, около 80 из них были негативными, и 371 комментарий, в которых пользователи, преимущественно, требуют ее отставки. Некоторые упрекнули мэра за улыбку во время тяжелой ситуации.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com