Первая пресс-конференция Трампа после 6 января: основные заявления

На пресс-конференции, прошедшей в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде на следующий день после того, как Конгресс официально подтвердил избрание Дональда Трампа на пост президента США, он сделал несколько громких заявлений.

Он заявил, что отменит запрет на бурение нефтяных и газовых скважин на шельфе, объявленный администрацией Джо Байдена. По его словам, это решение позволит снизить цены на топливо и будет способствовать уменьшению инфляции и снижению цен.

“Мы будем качать, детка!” – сказал Трамп.

Он также высказался по поводу зеленой энергии и её влияния на такие штаты, как Калифорния, жители которой активно переходят с газовых обогревателей на электрические, пытаясь следовать экологическим трендам, что избранный президент считает “глупой затеей”, поскольку подобные изменения не только увеличивают нагрузку на электросети, но и не обеспечивают реального улучшения качества жизни.

Затронул Трамп и украинский вопрос, выразив обеспокоенность происходящими событиями в зоне боевых действий, поскольку военный конфликт затронул миллионы людей и оставил разрушенные города и целые регионы. Как всегда, он раскритиковал администрацию Байдена за политику вокруг Украины, обвинив ее в том, что она спровоцировала нападение Путина на соседнее государство. Трамп подчеркнул, что, будь он президентом, “этого никогда бы не произошло” и что важно не только остановить насилие, но и восстановить доверие между странами, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность в регионе и в мире в целом.

На пресс-конференции во Флориде он заявил, что у него есть четкий план по урегулированию конфликта и достижению мира.Трамп заявил и что надеется закончить боевые действия между двумя странами за полгода.

Также Трамп резко раскритиковал журналистов и работников СМИ в США, обвинив их в предвзятости и намеренном искажении его высказываний на протяжении последних лет. Он заявил, что намерен привлечь к ответственности тех, кто, по его мнению, распространял ложную информацию, которая формировала негативное отношение к нему среди общественности.

Он пообещал попытаться добиться пересмотра решений Совета Пулитцеровской премии, чтобы премии были отозваны у журналистов, работающих в The New York Times и The Washington Post, которые писали о его предполагаемых связях с Россией.

Отвечая на вопрос о Панаме и Гренландии избранный президент сказал: “ Нет, я не могу дать таких гарантий. Но могу сказать одно: нам нужны эти территории для экономической безопасности”, также он пообещал переименовать Мексиканский залив в Американский залив и в очередной раз повторил своё намерение ввести значительные пошлины на импорт из Мексики и Канады.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

