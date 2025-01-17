В связи с разрушительными пожарами, продолжающимися вторую неделю в Южной Калифорнии, киноакадемия объявила об изменениях в ключевых датах и ​​расписании мероприятий 97-й церемонии вручения премии «Оскар».

“В связи с продолжающимися пожарами в районе Лос-Анджелеса мы считаем необходимым продлить период голосования и перенести дату объявления номинантов, чтобы предоставить нашим членам дополнительное время,” – сообщили 13 января генеральный директор Академии Билл Крамер и президент Академии Джанет Янг.

Обновления в расписании 97-й церемонии:

Период голосования по номинациям на премию «Оскар» продлен до пятницы, 17 января, до 17:00 по тихоокеанскому времени.

Объявление номинантов на премию «Оскар» перенесено на четверг, 23 января, в 5:30 утра по тихоокеанскому времени. Прямое объявление будет виртуальным мероприятием без личного освещения в СМИ.

Ланч номинантов на премию «Оскар», запланированный на понедельник, 10 февраля, в этом году не состоится.

Церемония вручения наград в области науки и техники, запланированная на вторник, 18 февраля, будет перенесена на более позднюю дату, которая пока не определена.

“97-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в воскресенье, 2 марта 2025 года, в театре Dolby® в Ovation Hollywood и будет транслироваться в прямом эфире в 19:00 по восточному времени/16:00 по тихоокеанскому времени” на канале ABC, на Hulu и в более чем в 200 странах мира,” – говорится в заявлении киноакадемии.

В пресс-релизе подчеркивается, что все даты могут быть изменены.

В связи с изменением некоторых дат в различных СМИ появилась информация, что церемония вручения наград будет отменена впервые за 96 лет.