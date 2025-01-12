Помощь пострадавшим от пожаров в Большом Лос-Анджелесе: ресурсы и поддержка.

Почти неделю главными новостями из Калифорнии остаются пожары в Лос-Анджелесе. Сухая погода, отсутствие дождей вместе с сильными ветрами сделали свой вклад в стремительное распространение огня и его разрушительные последствия.

Причины пожаров расследуются, среди версий рассматриваются поджог и обрыв проводов.

Пожарная служба Агентства природных ресурсов Калифорнии CalFire сообщает о более 105 возгораний с начала 2025 года. С 7 января в округах Лос-Анджелес и Вентура бушевали 5 крупных пожаров – Palisades Fire, Eaton Fire, Hurst Fire, Lidia Fire и Kenneth Fire. По состоянию на 12 января 2 пожара, Lidia Fire и Kenneth Fire, полностью ликвидированы.

Едкий дым и запах гари ощущаются в воздухе Лос-Анджелеса и его окрестностей по сей день.

На Голливудских холмах бушевал Sunset Fire, который был достаточно быстро потушен. Он стал причиной распространившихся в сети фейковых фото и видео горящей всемирно известной надписи “HOLLYWOOD”. Из Западного Голливуда журналисту “Славянского Сакраменто” Виталию Атаеву-Трошину удалось записать небольшое видео, которое наглядно показывает, что буквы целы и огонь их не задел.

Хотя города Большого Лос-Анджелеса — Санта-Моника, Западный Голливуд, Глендейл, Пасадина и другие — не пострадали от пожаров, штормовой ветер причинил значительный ущерб: много деревьев повалено или вырвано с корнем, их ветки падали на автомобили, повреждая их. С четверга экстренные службы округа Лос-Анджелес занимались не только тушением пожаров, но маркировкой и выкорчевыванием поврежденных деревьев.

Последствия пожаров и непогода ощущаются и в соседних округах — Сан-Бернардино, Риверсайд, Ориндж и даже Сан-Диего. Помимо принесенного ветром запаха гари, без электричества в какой-то момент оставалось около 4 миллионов потребителей. И хотя энергетическая компания Southern California Edison вернула свет в дома большинства пользователей, перебои с подачей электроэнергии периодически случаются до сих пор.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подвергся жесткой критике со стороны жителей, политических коллег и федеральных чиновников за неготовность властей штата к лесным пожарам и в связи с огромными масштабами разрушений.

Под волну критики попалала и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, которая в момент начала пожаров находилась в дипломатической поездке в Гане. Возмущенные жители обвиняют ее в непрофессионализме и требуют уйти в отставку.

Для тушения пожаров и устранения их последствия Калифорния мобилизовала более 14 000 человек, включая пожарных, членов Национальной гвардии и офицеров патруля, а также 1 700 единиц техники. В распоряжении спасателей находятся более 80 самолетов, 150 бульдозеров и 160 автоцистерн. В борьбе с природной стихией участвуют не только американцы, но и приехавшие на помощь коллеги из Мексики.

Действия властей в рамках усиления мер по борьбе с пожарами и их последствиями

С первого дня пожаров в Южной Калифорнии в регионе действует чрезвычайное положение.

Штат мобилизовал более 14 000 человек, включая пожарных, сотрудников службы охраны, сотрудников дорожного патруля и транспортные бригады, для помощи в тушении пожаров; 1 700 единиц пожарной техники, включая 1 350+ пожарных машин, 80+ самолетов, 150+ бульдозеров и 160+ водовозов для оказания помощи в тушении пожаров.

В воскресенье, 12 января, губернатор Гэвин Ньюсом подписал указ о приостановке требований по выдаче разрешений и проверке в соответствии с Законом о качестве окружающей среды Калифорнии (CEQA) и Законом о прибрежных территориях Калифорнии, чтобы позволить жертвам недавних пожаров быстрее восстановить свои дома и бизнесы.

IRS предлагает налоговые льготы для любой области, обозначенной Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA). В настоящее время лица и домохозяйства, которые проживают или имеют бизнес в округе Лос-Анджелес, имеют право на налоговые льготы. Такие же льготы будут доступны для любых других округов, которые позже будут добавлены в зону бедствия.

Штат предлагает налогоплательщикам округа Лос-Анджелес отсрочку подачи налоговых деклараций за 2024 год и уплаты налогов до 15 октября.

Ресурсы для получения помощи от местных властей

Основной ресурс для пострадавших – это онлайн-портал CA.gov/LAfires, предоставляющий доступ как частным лицам, так и бизнесам, к ресурсам штата, местных и федеральных органов власти.



Федеральная помощь через FEMA

Подайте заявку на сайте DisasterAssistance.gov.

Позвоните по телефону 800-621-3362 для получения консультации.

Используйте мобильное приложение FEMA для быстрой подачи заявки.

CALFIRE предоставляет информацию о пажрах, апдейт п их тушению, жертва и разрушениям, перекрытым дорогам, погодным условиям и др.

Для пострадавших от пожаров Palisades Fire и Eaton Fire открыты Центры эвакуации:

Lanark Recreation Center

21816 Lanark St

Canoga Park, CA 91304

Calvary Community Church

5495 Via Rocas

Westlake Village, CA 91362

El Camino Real Charter High School (Relocated to Ritchie Valens Recreation Center below)

5440 Valley Circle Boulevard

Woodland Hills, CA 91367

Ritchie Valens Recreation Center

10736 Laurel Canyon Boulevard

Pacoima, CA 91331

Pasadena Convention Center

300 E Green Street

Pasadena, CA 91101

Stoner Recreation Center

1835 Stoner Ave

Los Angeles, CA 90025

Westwood Recreation Center

1350 South Sepulveda Boulevard

Los Angeles, CA 90025

Pan Pacific Recreation Center

7600 Beverly Boulevard

Los Angeles, CA 90036

Pomona Fairplex (Gate 3)

601 W McKinley Ave

Pomona, CA 91768

Van Nuys/Sherman Oaks Recreation Center

14201 Huston St.

Sherman Oaks, CA 91423

“Славянский Сакраменто” подготовил несколько ссылок, которые могут быть полезными для жителей округов, пострадавших от пожаров и сильных ветров в Южной Калифорнии:

Пожалуйста, внимательно изучите информацию на этих ресурсах, если вы проживаете в указанных округах и пострадали от пожаров.



Частный бизнес также предлагают помощь пострадавшим от разрушительных пожаров:

Planet Fitness открыла свои двери для всех, предлагая душевые, Wi-Fi и станции для зарядки. Для использования этих услуг не требуется членство.

Airbnb предоставляет бесплатное временное жилье для людей, оставшихся без крова. Пострадавшие могут найти временное жилье через платформу. Предварительно необходимо заполнить заявку, количество мест ограничено.

Uber предлагает 2 бесплатные поездки стоимостью до $40 каждая для эвакуированных в/из действующих убежищ. Используйте код: WILDFIRE25 в разделе кошелька в Uber App.

Lyft предлагает до 15 января 2 бесплатные поездки стоимостью до $25 каждая для эвакуированных д. Используйте код: CAFIRERELIEF25.

METRO дает бесплатный проезд по все системе Metro.

AT&T предоставляет безлимитные звонки, текстовые сообщения и интернет до 6 февраля.

Calico Fish House поддерживает эвакуированных, предлагая бесплатное питание и возможность остановиться на парковке ресторана по адресу: 16600 Pacific Coast Highway, Huntington Beach.

Pie Free Pizza предлагает бесплатную пиццу для эвакуированных и нуждающихся по звонку на номер телефона: (626) 541-0051.

Be U Vietnamese Restaurant предоставляет бесплатное питание не только для эвакуированных, но и для спасателей, работающих на передовой.

В это чрезвычайно непростое время для Калифорнии простые жители штата пытаются помочь всем людям, ставшими жертвами разрушительных пожаров. В соцсетях пользователи в частном порядке они собирают одежду и предметы первой необходимости, таких инициатив очень много. Однако находятся дельцы, которы пытаются извлечь выгоды из сложившейся ситуации. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта предупредил, что если люди накручивают цены, мародерствуют и занимаются мошенничеством, они нарушают закон и будут привлечены к ответственности.

Бонта призвал общественность остерегаться мошеннических организаций, ложно заявляющих о себе как о благотворительных или некоммерческих организациях, помогающих жертвам пожаров. Он предупредил жертв пожара на пресс-конференции в субботу о злоумышленниках, которые стремятся использовать травмы и хаос, созданные пожарами, для своей выгоды.

Мы постарались собрать и упорядочить информацию о доступных инструментах помощи. Каждая указанная ссылка содержит множество других ссылок на организации, агентства штата, инициативы и пр., которые могут быть полезны для всех, кто пострадал от пожаров.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com