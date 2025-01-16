Капеллан Департамента шерифа округа Лос-Анджелес Олег Гулин рассказал изданию «Славянское Сакраменто» о первых часах пожара Итон, бушующего на юге Калифорнии.

В городе Альтадена, Калифорния, где бушевал сильный пожар, местные службы и волонтеры объединили усилия для помощи пострадавшим и ликвидации последствий. Как сообщил капеллан Департамента шерифа округа Лос-Анджелес Олег Гулин, пожар, начавшийся в одном из каньонов, быстро распространился из-за сильного ветра, достигающего 80–100 миль в час.

Службы экстренного реагирования работали над эвакуацией жителей, включая 250 человек из центра для инвалидов. Благодаря оперативным действиям удалось эвакуировать около 50 тысяч человек, что составляет почти всё население города. На помощь пришли сотрудники из соседних департаментов, а также Национальная гвардия, что позволило организовать безопасность и предотвратить мародерство, хотя были попытки – около 20 человек арестовано.

Одним из ключевых факторов быстрого распространения огня стал засушливый лес, который долгое время запрещалось убирать. Олег Гулин отметил, что подобные меры необходимо пересмотреть, чтобы снизить риск пожаров в будущем. “Ураганный ветер с огнем усилил эту катастрофу”.

Особую роль в ликвидации последствий сыграли беженцы из бывшего Советского Союза, в том числе из России и Украины. Они активно участвовали в работе центра помощи, предоставляя время и усилия. «Мы счастливы, что можем послужить стране, которая нас приняла и дала новую жизнь», – поделились участники.

Эта история стала ярким примером того, как общие усилия местных жителей, служб и волонтеров помогают справляться с чрезвычайными ситуациями и сохранять жизни.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com