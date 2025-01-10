Из-за пожаров в Лос-Анджелесе закрыты школы, магазины, перекрыты дороги

Начало 2025 года для жителей Южной Калифорнии выдалось тревожным – вот уже три ночи они не могут спать спокойно из-за бушующих пожаров, охвативших округа Лос-Анджелес и Вентура. Плотный дым и запах гари висят над мегаполисом и его окрестностях и отчетливо ощущаются в соседних округах – Ориндж, Сан-Бернардино, Сан-Диего и Риверсайд.

Среди причин разрушительных пожаров называются штормовой ветер – особенно сезонные порывистые ветры Санта-Ана, которые дуют с суши к побережью с сентября по май -, низкую влажность и засуху в этом регионе, из-за чего растительность стала очень сухой и легко воспламеняемой. На данный момент официальные лица заявляют, что ведется расследование, что именно вызвало возгорание, по мнению специалистов, пожары, скорее всего, возникли по вине человека.

За три дня бушующие пожары привели к разрушению более 10 000 домов и построек, нескольким смертельным случаям, эвакуации около 200 000 человек, закрытию около 100 школ и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, отключению электричества у 390 000 пользователей (в среду этот показатель достигал аж 4 млн пользователей и затронул округа, напрямую не пострадавшие от огня: на севере округа Сан-Бернардино, где я нахожусь, 7 января электричество было отключено на 15 часов; владельцам домов с солнечными панелями было легче, но даже у них возникали сложности) и перекрытию дорог.

Лос-Анджелес и его окрестности окутаны плотным смогом с частичками пепла, легко заметные на лобовом стекле автомобиля; знаменитые Голливудские холмы частично выгорели, но открытое пламя не добралось до всемирноизвестной надписи HOLLYWOOD. Из некоторых точек города невооруженным глазом можно видеть огонь и дым, распространяющийся по окрестностям и пригородам Лос-Анджелеса, такие как Пасадена, Глендейл, Санта-Моника и звездный Малибу.

Приложения, отлеживающие качество воздуха, фиксируют его как «опасное» и «крайне нездоровое». Едкий дым способен вызвать приступы удушья особенно у лиц с болезнями дыхательных путей. Агентство по охране окружающей среды призывает жителей носить респираторы N95 для защиты легких от дыма, ограничить время пребывания на открытом воздухе и использовать очиститель воздуха для уменьшения содержания частиц дыма в помещениях.

Вход в зону пожаров строго контролируется представителями правопорядка: пострадавшие районы перекрыты специальной лентой и оцеплены полицейскими, зачастую эти улицы полностью обесточены и в темное время суток приходится продвигаться в полной темноте. За несанкционированные попытки проникнуть в закрытые районы можно быть задержанным. Правоохранители круглосуточно дежурят вдоль оцепленных зон.

Тем не менее в эвакуированных районах уже были зафиксированы случаи мародерства, шериф округа Лос-Анджелес заявил об аресте 20 мародеров и ожидается, что количество задержаний будет расти.

Жители, вынужденно покинувшие свои дома и находящиеся в эвакуационных центрах, пытаются справиться с тревогой и неопределенностью, ожидая, когда смогут вернуться обратно. Они надеются, что их дома остались невредимы, но главное – что близкие остались живы.

Патрули дежурят по всему Большому Лос-Анджелесу, уделяя особое внимание пострадавшим районам и прилегающим к ним территориям. Полицейским часто приходится останавливаться, чтобы поговорить с местными жителями или остановить зевак, пытающихся проникнуть в пострадавшие зоны. Большинство офицеров работают без масок, несмотря на удушливый дым. В обычный день бизнесы и ресторанчики открываются с первыми лучами солнца, в их жизнь кипит, но сейчас они выглядят мрачно — двери закрыты, вывески погашены, улицы пустынны.

Санта-Моника, обычно переполненная толпами туристов, безлюдна и утонула в едком дыму от пожаров. Дороги перекрыты, а желающие попасть в город сталкиваются с огромными пробками: машины стоят в длинных очередях. Поэтому тем, кто планировал посетить этот район в ближайшие дни, настоятельно рекомендуется отложить поездку до полной ликвидации огня.

Продвигаясь дальше, в сторону Западного Голливуда, в котором проживает большое количество русскоязычных жителей, кажется, что жизнь в городе идет своим чередом, хоть и чувствуется устойчивый запах гари: стоит солнечная погода, в Пламмер-парке прогуливаются родители с детьми, пожилые пары и молодежь, но разговоры в кафе и на лавочках неизбежно касаются пожаров. Тем не менее мэр Джон Эриксон 8 января выпустил предупреждение о риске приближения пожаров со стороны Голливудских холмов. Жители вовсю раскупают очистители воздуха и маски.

Экстренные службы продолжают неустанно работать над восстановлением привычной жизни в Большом Лос-Анджелесе, хотя пожары все еще не локализованы. Так, в Глендейле выкорчевывают пни и то, что осталось от поваленных деревьев, обрезают и убирают ветки и разбросанные сильным ветром пальмовые листья; дорожные бригады устраняют последствия разрыва линий электропередач. Рабочие в ярких жилетах – настоящие герои этих сложных дней – трудятся без устали, чтобы вернуть порядок на улицы города.

В сложившихся обстоятельствах представители бизнеса тоже не остаются в стороне и оказывают помощь пострадавшим пожаров. Например, фитнес-центры Planet Fitness предлагают бесплатные душевые; платформы, вроде Airbnb, предоставляют временное жилье оставшимся без крыши над головой, а Uber предлагает бесплатные поездки до временных убежищ стоимостью до $40. Отдельная помощь оказывается местными властями, за которой жителям рекомендуется адресно обращаться в администрации своих городов.

Властям еще предстоит оценить ущерб и подсчитать убытки самого разрушительного в истории Лос-Анджелеса пожара, а пока в сложившихся условиях мэр города Карен Басс вместе с руководством одноименного округа проводят регулярные пресс-конференции, на которых предоставляется последняя информаци о текущем положении дел и ресурсах помощи.

Голливуд в дыму



За официальной информацией о пожарах, площади возгорания, результатах тушения, разрушениях и жертвах, можно следить на официальном сайте fire.ca.gov, где легко отследить опасные зоны и выбрать безопасные маршруты для передвижения.

Также можно воспользоваться удобным мобильным приложением Watch Duty App, которое позволяет в режиме реального времени отслеживать очаги возгорания по всему штату.

Несмотря на продолжающиеся усилия пожарных и работников экстренных служб, ситуация все еще остается напряженной, погодные условия не способствуют ее быстрому улучшению. Важно помнить, что человеческая жизнь остается главной ценностью, поэтому соблюдайте осторожность, следуйте указаниям властей, оставайтесь в безопасности и помогайте тем, кто оказался в сложной ситуации.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, Руслан Гуржий, SlavicSac.com