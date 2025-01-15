В связи с разрушительными пожарами в Лос-Анджелесе многие впервые услышали о ветре Санта-Ана.

Еще его называют “дьявольским ветром”. И есть, за что.

Ветер Санта – это сезонные погодные условия, при которых сильные очень сухие, горячие, несущие пыль ветры спускаются на побережье Тихого океана из внутренних пустынных регионов. Чаще всего они наблюдаются на юго-западе США с сентября по май.

Эти ветра возникают, когда создается разница в давлении: вдоль калифорнийского побережья формируются зоны низкого давления, а в районе Большого бассейна — пустынного нагорья между хребтами Сьерра-Невада и Скалистыми горами — формируются зоны высокого давления.

Этот перепад давления двигает воздушные массы с высокогорья к побережью. При спуске скорость ветров увеличивается – часто до силы шторма.

Ежегодно происходит от 10 до 25 ветров Санта-Ана, которые могут дуть от одного до семи дней.

На побережье ветер Санта-Ана вызывает кратковременные периоды очень жаркой и крайне сухой погоды, создавая условия для возникновения и распространения разрушительных лесных пожаров, которые наносят огромный ущерб региону, становясь причиной масштабных разрушений и трагедий.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship