Андрей Демский помещен в психиатрическое отделение тюрьмы в Сакраменто

В Сакраменто предъявлено обвинение 28-летнему Андрею Демскому, подозреваемому в убийстве своего годовалого сына.

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Официальное обвинение было объявлено в канун Рождества, 24-го декабря. Окружная прокуратура округа Сакраменто официально предъявила 28-летнему Андрею Демскому обвинение в убийстве в связи со смертью его сына, Мики Габриэля Демского. Отцу также предъявлены обвинения в совершении тяжкого преступления: нападение, повлекшее смерть ребенка младше 8 лет, нанесение телесных повреждений супруге и нападение с применением силы, которое может привести к тяжким телесным повреждениям.

Присутствовавший в зале суда корреспондент «Славянского Сакраменто» сообщил, что во время оглашения обвинения Демский находился в камере вместе с тремя помощниками шериф и улыбался. По словам общественного защитника Норма Доусона, предоставленного Демскому, у его подзащитного есть психическое расстройство, и в настоящее время он помещен в психиатрическую лечебницу в тюрьме округа Сакраменто. Однако адвокат и судья не обсуждали состояние психического здоровья Демского во время предъявления обвинения.

Наряду с этим, по словам адвоката, в этом деле много неясностей и потребуется время, чтобы изучить материалы прокуратуры, поданные в суд. Следующее заседание по делу назначено на 13 марта 2025 года.

Семья Демских собрала $100 тыс на похороны малыша

Между тем, родственникам Ангелины Демской, матери годовалого Мики, зверски убитого за несколько дней до Рождества, удалось собрать $100 тыс на его похороны с помощью сайта GoFundMe.

Как указано на странице фандрайзинга, организованного ее двоюродной сестрой, назвавшейся Лилли Вин (по всей видимости – Лилли Винников), «сегодня Ангелина безработная и ей нужно будет переехать, найти работу и встать на ноги. Ей также нужно будет иметь возможность содержать себя вместе с ребенком, которого она вынашивает». Из чего можно сделать вывод, что в настоящее время Ангелина Демская беременна, и, скорее всего, отец неродившегося ребенка – Андрей Демский.

«Я, её невестка, организую этот фонд, чтобы помочь с похоронными расходами и оказать финансовую поддержку в это время, чтобы она могла скорбеть. Пожалуйста, подумайте о возможности пожертвовать даже $10, $20 или $30, чтобы поддержать Ангелину в этот сложный период… Если вы можете помочь финансово, пусть Бог благословит вас втройне. Если у вас нет возможности помочь финансово, пожалуйста, помолитесь за семьи Демских и Винников! Поделитесь этой информацией с вашими друзьями и близкими», – написала Лилли Винников на GoFundMe, где свыше 1300 человек оставили пожертвования вместе со словами соболезнования пострадавшей семье.

Причина убийства неизвестна

В тоже время, пользователи соцсетей озвучивают самые разные причины, по которым подозреваемый мог пойти на совершение шокирующего преступления. Среди гипотетических причин хладнокровного убийства называются, в частности, последствия от употребления наркотиков, помешательство после короновирусной болезни и даже хроническая бессонница.

При этом шериф округа Сакраменто подтвердил, что никаких жалоб, а тем более приводов в полицию за Демским не числится, соседи также не замечали за ним никаких проблем. Как сказал в разговоре с корреспондентом «Славянского Сакраменто» один из соседей иммигрантов, Демские приобрели свой дом несколько лет назад и совершенно не отличались от прочих жителей района.

«Около 4 часов утра я услышал пронзительные женские крики на улице, – поделился сосед, не пожелавший назвать свое имя. – Выбежав наружу, мы увидели двух женщин стоявших на улице, куда вскоре прибыла полиция и оцепила весь квартал».

Также по словам собеседника «Славянского Сакраменто», рядом с домом, где разыгралась ужасная драма, проживают выходцы из России и тем утром они ничего не слышали. Другой, русскоязычный сосед через переводчика сообщил, что часто наблюдал, как Андрей Демский регулярно мирно прогуливался с сыном возле дома.

Реакция церкви

Спустя двое суток после убийства, в воскресенье утром в славянской баптистской церкви “House of Prayer”, известной еще как Bryte Church, в Западном Сакраменто, которую, согласно источнику «Славянского Сакраменто», посещала семья Демских, пастор Игорь Дронов выразил соболезнование их семье: «Мы глубоко скорбим из-за трагедии, постигшей Ангелину и выражаем соболезнования ей и ее семье».

Руководство церкви призывало «не прислушиваться к циркулирующим слухам и спекуляциям» и попросило прихожан «молиться за нашу сестру Ангелину».

Наравне с этим в церкви не отменены праздничные рождественские мероприятия, которые за несколько последних дней, по словам церковных лидеров, посетило около 5 тысяч человек.

Как мы уже сообщали, перед домом, где на прошлой неделе в пятницу произошла трагедия, устроен народный мемориал – жители Сакраменто приносят цветы, детские игрушки и ставят свечи.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com