На GoFundMe собирают деньги на похороны годовалого Мики Демского

20 декабря в Сакраменто произошла трагедия, шокировавшая местное сообщество. В результате жестокого нападения погиб годовалый Мика Демский, сын Ангелины Демской. Мальчик был добрым и светлым ребенком, любил животных и делился с окружающими радостью, – вспоминают родственники.

По данным полиции, подозреваемый – отец ребенка, 27-летний Андрей Демский, обезглавил его с помощью ножа. Он был задержан на месте преступления. По словам пресс-секретаря полиции сержанта Амара Ганди, прибывшим оперативникам пришлось применить силу для задержания мужчины.

По предварительным данным следствия, Демский был замешан в инцидентах домашнего насилия. В день трагедии жена подозреваемого и его теща покинули дом после очередного конфликта, однако вскоре после этого он напал на собственного сына. Женщины обратились в полицию, сообщив о нападении на них самих, в результате которого теща получила травмы, потребовавшие госпитализации.

Андрею Демскому предъявлены обвинения в убийстве, нападении с применением силы, способной причинить тяжелые телесные повреждения, а также в домашнем насилии.

Семья Демских-Винниковых опубликовала обращение к общественности на GoFundMe с просьбой о молитвах и поддержке: «20 декабря наш дорогой мальчик, Мика Демский, ушел к Господу. Трагическая цепочка событий привела к гибели годовалого сына Ангелины Демской.

Мика был добрым и светлым ребенком, чья радость и любовь к окружающим согревали всех, кто имел честь его знать. Он особенно любил собак, свою семью и, конечно же, свою маму. Он обожал гулять в парке и петь гимны вместе с семьей, – пишут родственники.

Семья просит всех, кто имеет желание и возможность, поддержать их в это трудное время молитвами.

“Если у вас есть возможность помочь финансово, пусть Господь воздаст вам троекратно. Если такой возможности нет, помолитесь за семьи Демских и Винниковых. Будем благодарны, если вы также поделитесь этой просьбой с друзьями и близкими,” – говорится в обращении.

Следствие продолжается, обстоятельства трагедии уточняются. Жители Сакраменто выражают соболезнования семье погибшего мальчика и надеются, что виновный понесет заслуженное наказание.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com