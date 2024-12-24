На Центральное побережье Калифорнии обрушился сильный шторм: один человек погиб, другой пропал без вести.

Зима в Калифорнии – сезон обильных осадков, однако из-за климатических изменений в последнее время приходят не просто долгожданные дожди, а разрушительные штормы и ураганы, приносящий с собой такие катаклизмы, как наводнения, грязевые потоки, оползни, поваленные деревья, разрушения и др.

В понедельник сильный шторм обрушился на Центральное побережье Калифорнии. Метеорологическая служба выпустила предупреждения об “опасно больших волнах” и “опасных для жизни условиях для плавания и серфинга” почти для всего Центрального побережья, которое продлиться до 6 часов вечера вторника.

В этот день часть пирса в Санта-Крузе обрушилась из-за мощных волн вдоль побережья Калифорнии, сообщила Национальная метеорологическая служба на своей страничке в X.

Из-за сильных волн деревянный пирс частично обрушился и упал в океан около часа дня, унеся с собой трех человек, работавших в это время на нем. Двое были спасены спасателями, а третий смог выбраться самостоятельно, никто из них не получил серьезных травм. На брифинге во вторник чиновники заявили, что причал останется закрытым на неопределенный срок, пока не будет оценен ущерб.

Сильные волны стали причиной смерти одного человека в соседнем Уотсонвилле: мужчина, имя которого не разглашается, погиб, оказавшись под обломками на пляже.

По словам властей, сильный волны, вероятно, утащили еще одного человека в Тихий океан около полудня в понедельник на пляже Marina State Beach, почти в 13 милях к югу от Уотсонвилла. Его поиски были остановлены из-за ухудшившихся погодных условий.

В пострадавшем из-за шторма в прошлом году туристическом городке Капитола, также неподалеку от Сантa-Круза, поднялся уровнь воды, сейчас эта территория закрыта для публики.

Elena Kuznetsova, SlavicSac.com