Убийство в семье украинских иммигрантов потрясло Сакраменто

«Славянскому Сакраменто» удалось узнать имя убитого в минувшую пятницу ребенка – им оказался годовалый Мика Демский. Коронер округа отдельно указывает национальность убиенного – малыш являлся украинцем. По словам пресс-секретаря полиции сержанта Амара Ганди, оперативникам, вошедшим в дом Демских, пришлось применить силу для задержания подозреваемого. Чуть позже взору полицейских, появившихся на месте преступления, открылась ужасающая картина – они обнаружили голову ребенка отдельно от туловища. Поначалу, как говорит Ганди, детективы решили, что это голова куклы. Однако оказалось, что убийца использовал нож, для того, чтобы убить своего сына.

О подозреваемом известно мало: Андрей Демский родился 24 марта 1996 года и, по всей видимости, является выходцем из Украины. Он обвиняется в «нападении с применением силы, способной причинить тяжкие телесные повреждения», а также в домашнем насилии. На место происшествия были отправлены детективы из Бюро по борьбе с жестоким обращением с детьми, расследование которых установило, что Демский был замешан в инциденте домашнего насилия со своей женой и тещей, и как только они вышли из дома, он обезглавил своего сына. В полицию Сакраменто рано утром в пятницу обратились его жена и теща, заявив, что Демский напал на них. Из-за травм тещу пришлось госпитализировать.

Жители Сакраменто чрезвычайно шокированы жестоким происшествием и вспоминают о других подобных случаях, связанных со славянской общиной региона. На память приходят, как минимум, два: один из них – убийство семерых выходцев из Украины Николаем Солтысом в 2001 году. Напомним, что Николай Солтыс убил свою беременную жену, малолетнего сына и других четверых родственников. Как и в случае с ребенком Демских, Солтыс хладнокровно отрезал голову своему. После ареста Солтыс повесился в тюрьме округа.

Другой похожий случай произошел в 2012 года, когда также выходец из Украины – Григорий Буханцов – хладнокровно зарезал беременную жену своего брата и двух ее детей. Причем во время преступления Буханцов изнасиловал свою юную племянницу.

Оба случая связаны со Славянской миссионерской церковью «Вифания», основатель которой пастор и епископ Адам Бондарук покончил жизнь самоубийством 2,5 года назад.

Жители Сакраменто переполнены яростью, они оставляют гневные комментарии под многочисленными постами и новостями в социальных сетях, сетуя на то, что в штате Калифорния отменена смертная казнь. Шериф Сакраменто Джим Купер выразил сочувствие семье украинских иммигрантов и сообщил, что его департамент работает круглые сутки, чтобы восстановить картину происшествия и добиться справедливости.

Андрей Демский находится в главной тюрьме округа Сакраменто без права выхода под залог; ему предстоит предстать перед судом в канун Рождества – 24 декабря. Преступной истории у задержанного не обнаружено.

«Славянский Сакраменто» просит связаться с редакцией по электронной почте всех, кто что-либо знает о семье Демских или о деталях этого трагического происшествия.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com