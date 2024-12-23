18 декабря Государственный департамент США выпустил сообщение, которое предупреждает американцев о серьезной угрозе во время поездок в Беларусь. Уровень опасности повышен до максимального 4 уровня.

“Не путешествуйте в Беларусь из-за произвольного применения беларускими властями местных законов, риска задержания, продолжающегося содействия войне России против Украины, потенциальных гражданских беспорядков и ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США, проживающим в Беларуси или путешествующим в нее. Граждане США в Беларуси должны немедленно покинуть страну,” – говорится в сообщении Госдепа.

С 28 февраля 2022 года приостановило работу в Беларуси посольство США, поэтому оказание всех консульских услуг приостановлено до дальнейшего уведомления. Граждане США в Беларуси, которым они требуются, должны попытаться покинуть страну как можно скорее и обратиться в посольство или консульство США в другой стране.

Госдеп также предупреждает, что Беларусь не признает двойного гражданства, что значит, что беларуские власти могут отказаться признавать гражданство США у своих граждан, имеющих американский паспорт.

Гражданам США, находящимся в Беларуси, рекомендуется избегать публичных демонстраций из-за риска задержания или ареста; пересмотреть вопрос о ввозе электронных устройств в Беларусь, поскольку они отслеживаются беларускими службами безопасности; должны регулярно пересматривать возможные планы отъезда в случае чрезвычайной ситуации; следить за местными и международными СМИ на предмет срочных событий и быть готовыми скорректировать свои планы; убедитесь, что проездные документы действительны и легкодоступны; выйдите из всех учетных записей социальных сетей и не заходите в свои учетные записи социальных сетей, находясь в Беларуси.

Если поездка в Беларусь неизбежна, то Госдеп настоятельно рекомендует иметь план действий на случай непредвиденных обстоятельств, не зависящий от помощи правительства США и зарегистрироваться в Программе регистрации путешественников Smart Traveler Enrollment Program (STEP), чтобы получать оповещения и упростить поиск вас в чрезвычайной ситуации.

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