В Сакраменто молодой отец обвиняется в обезглавливании своего сына

В пятницу утром патрульные шерифа округа Сакраменто выехали на вызов о семейном конфликте в районе на севере одноименного округа. Прибыв на место, сотрудники полиции встретили женщину у дома. Она заявила, что ее муж, 28-летний Андрей Демский, напал на нее и ее мать. Мать пострадавшей была доставлена в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

Полиция попыталась связаться с Демским, который находился в доме, однако он отказался открыть дверь и сдаться добровольно. Вскоре стало известно, что в доме вместе с Демским находится его годовалый сын, который, как посчитали служители правопорядка, пострадал к моменту, когда они прибыли на место происшествия: мужчина мог нанести ребенку травмы, бросив его. Опасаясь за жизнь ребенка, полицейские приняли решение о силовом проникновении в дом.

При задержании Демский оказал сопротивление, но был нейтрализован. Однако в ходе операции сотрудники обнаружили страшную картину: в одной из спален лежала отрубленная голова ребенка.

На место происшествия прибыли детективы из отдела по делам несовершеннолетних и следователи по особо тяжким преступлениям. В ходе расследования было установлено, что Демский сначала напал на свою жену и тещу (которые, как полагает сосед, являются украинцами), из-за чего они покинули дом и вызвали полицию. Оставшись один в доме, Демский использовал нож для убийства своего сына.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, мужчина был арестован и доставлен в главное управление тюрьмы округа Сакраменто, где он содержится без права выхода под залог. Ему предстоит предстать перед судом 24 декабря.

Личность погибшего ребенка будет официально установлена Коронерским управлением округа Сакраменто в соответствии с их протоколами.

В истории славянского Сакраменто уже происходили похожие случаи убийства. В частности, стоит вспомнить истории убийств в семьях Солтысов и Буханцовых. Оба случая были тесно связаны с общиной пятидесятников-иммигрантов из стран СНГ.