Выиграв судебный процесс и получив право на убежище, беженец из России остается за решеткой в Калифорнии.

Ситуация с мигрантами из России и стран СНГ в США, которых задерживают при переходе границы и помещают в миграционные тюрьмы, продолжает развиваться. Их по-прежнему держат в заключении неопределенное время, условия содержания далеки от приемлемых, а их иммиграционные процессы затягиваются со стороны Департамента внутренней безопасности (DHS). Все больше историй от заключенных появляются в СМИ.

Одним из ярких примеров, наглядно демонстрирующих текущее положение дел, является история Альберта Хамитова, ЛГБТ-беженеца из России, который поделился с журналистами своей ситуацией: даже выиграв судебный процесс и получив право на убежище, он по-прежнему остается за решеткой.

Находясь в состоянии “невыносимого абсурда”, Хамитов до сих пор удерживается в заключении из-за апелляции, поданной DHS. В распоряжении редакции “Славянский Сакраменто” оказалась аудиозапись, на которой Хамитов утверждает, что его якобы удерживают только из-за российского гражданства и за то, что он запросил убежище в США.

Аудиозапись была сделана во время короткого и лимитированного телефонного разговора из детеншен-центра в штате Невада, в котором Хамитов находится в настоящее время, с волонтерами движения Ours in the USA.

В своем обращении он рассказывает, что 2 мая 2024 года он прошел границу со стороны Мексики и сдался властям, следуя всем правилам. Однако даже после того, как он успешно доказал свое право на убежище в августе, это не обеспечило ему свободу: офицер, отвечающий за освобождение заключенных, затянул процесс. В итоге, в сентябре он был перемещен в коррекционный центр на территории Невады.

В своем обращении Альберт подчеркивает, что, несмотря на то, что никогда не нарушал закон, он находится в условиях, аналогичных с теми, в которых содержатся криминальные преступники. Он отмечает, что мигранты из других стран выходят на свободу гораздо раньше после положительного решения суда, что россиянин воспринимает как явное проявление расизма со стороны иммиграционных властей США. На записи Хамитов также говорит, что офицеры мест заключения называют его и других россиян террористами, и что у них нет прав.

Беженец утверждает, что существуют определенные указания из Вашингтона, чтобы как можно дольше задерживать граждан России. Таких россиян, как он, находящихся в местах временного содержания, тысячи. Многие из них страдают от различных заболеваний, включая ВИЧ и сахарный диабет. У Хамитова, по его словам, его хронические болезни только усугубились за время пребывания в США, и ему отказывают в лечении.

С 1 октября 2024 года он начал свою первую голодовку в знак протеста против несправедливости. В результате его привезли в Лас-Вегас к офицерам Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), где обещали освободить 7 октября, что оказалось ложью. Хамитов прекратил голодовку, но 10 декабря начал новую – сухую голодовку – утверждая, что ему угрожают применением силы.

Альберт Хамитов обращается к СМИ с призывом привлечь внимание к проблеме и помочь ему и другим россиянам, оказавшимся в аналогичной ситуации. Он вспоминает о Дмитрии Осечкине, активно освещающим проблемы соотечественников в американских детеншенах, и просит о поддержке жену погибшего оппозиционера Алексея Навального, Юлию Навальную. Хамитов настаивает, что он бежал от путинского режима и теперь оказался в заложниках иммиграционной системы США.

В завершение своего обращения Альберт поблагодарил всех друзей и родственников за поддержку и призвал соотечественников поддерживать друг друга.

«Любовь всегда побеждает», – заканчивает он свое обращение на аудиозаписи.

По наблюдениям адвокатов, всех просителей убежища из России стали задерживать и направлять в миграционные тюрьмы с мая текущего года, что привело к тому, что 30 беженцев подали иск против миграционных властей США. Цель иска, чтобы Департамент внутренней безопасности (DHS) прекратил “неписаную политику и практику” Вашингтона (Схема RDD) задержания российских лиц, ищущих убежища, соблюдших процедуры въезда в Соединенные Штаты, и не представляющих угрозы общественной безопасности или риск национальной безопасности. Истцу утверждают, что к мигрантам из других стран отношение миграционных властей совсем другое.

Активисты неустанно публикуют на своих ресурсах истории российских граждан, находящихся за решеткой без объяснения со стороны властей.

На ситуацию с российскими просителями убежища все больше обращают американские СМИ, некоторое время назад эта тема обсуждалась исключительно русскоязычными СМИ, активистами и правозащитницами. Так, телеканал 10News San Diego сообщает о ситуации 22-летней антивоенной активисткой Анастасией из России. Ее бойфренд, Джастин Бурковиц, пытается добиться освобождения девушки из центра задержания. Активистка сбежала из России после того, как её мать была убита, и теперь находится в состоянии полного отчаяния, о чем сообщает своему возлюбленному. Бурковиц настаивает, что его девушка не представляет угрозы для безопасности США, и он готов установить ей электронный браслет, так как является гражданином США и владеет домом. Департамент внутренней безопасности не ответил на запросы телеканала прокомментировать ситуацию с россиянами.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship