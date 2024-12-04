444 дня в американской иммиграционной тюрьме

Из-за продолжающегося вторжения России на территорию Украины, начавшегося почти три года назад, на территорию США нескончаемым потоком прибывают россияне, не поддерживающие войну и надеющиеся получить защиту американского правительства и избежать участия в конфликте.

Один из них — 26-летний Влад из Москвы, который после запроса политического убежища в США оказался в американской иммиграционной тюрьме, где провел рекордных 444 дня. В интервью “Славянскому Сакраменто” он рассказал о своем опыте пересечения границы между США и Мексикой. По его словам, граждане России, Украины, Беларуси, Казахстана и других постсоветских республик приезжают в Калифорнию в поисках защиты и безопасности, поскольку опасаются за свои жизни у себя на родине и у каждого из них свои причины для иммиграции.

В августе 2023 года Влад переходил границу через Калифорнию с помощью приложения CBP One и ни о чем особо не спрашивали: он просто прошел оформление документов, но вскоре его без предупреждения отвели в другую комнату, попросили вытащить шнурки из ботинок, снять ремень и отправили под стражу. Влад отмечает, что таких людей, как он – просителей убежища из России – часто задерживают на более чем год, и они вынуждены находиться в условиях, которые трудно назвать человеческими.

В иммиграционных тюрьмах или детеншенах созданы ужасные условия, — говорит Влад: тесные комнаты на 20-25 человек, где стоят два туалета и небольшие лавочки. Питание оставляет желать лучшего, а отношение к задержанным со стороны персонала часто агрессивное. Россиянина и других заключенных называли уничижительными словами.

Во время своего пребывания в иммиграционном детеншене Влад неоднократно пытался заявлять о своих правах на элементарные вещи, но сталкивался с безразличием и непониманием.

Опираясь на свой опыт и зная не понаслышке истории других иммигрантов, Влад призывает будущих беженцев иметь хорошо подготовленный пакет документов с доказательствами преследований для адвокатов и иммиграционных офицеров, а также основательно продумать финансовые расходы, таких как услуги адвоката, покупка еды, оплата проживания и др. Ему пришлось потратиться на $30 000, в которые также входила покупка продуктов в магазине на территории иммиграционной тюрьмы в штате Луизиана.

Говоря о своих ожиданиях от жизни в США, Влад отмечает, что безопасность для него — это приоритет, поэтому он не хочет возвращаться в Россию, особенно после того, как узнал, что один из московских депутатов связывался с его родителями. Он отказался возвращаться еще раньше, когда иммиграционные офицеры привезли его в нью-йоркский аэропорт JFK для отправки на родину. Практически перед посадкой на самолет он сообщил, что возвращение в Россию для него невозможно из-за опасений быть преследуемым властями, возможного ареста и заключения в тюрьму или отправки на войну в Украине.

Опасения Влада не случайны: начиная с 2018 года он активно поддерживал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и был наблюдателем на президентских выборах, когда Алексея Навального не допустили к избирательной гонке.

Говоря о будущем, Влад надеется, что он сможет получить убежище в Америке, несмотря на все сложности. Сейчас у него на руках – решение об отказе в политическом убежище в США (из-за некомпетентной работы иммиграционных адвокатов) и риск скорой депортации, но он надеется на последнюю апелляцию и на огласку. На данный момент он живет в Сакраменто у друзей, на которых и рассчитывает, пока у него нет документов.

Но Влад не сдается и в это непростое для него время пытается помочь соотечественникам, которые остаются в стенах иммиграционных тюрем в различных штатах, включая Луизиану, где он сам провел больше года. Он и его друзья планируют работать над созданием правозащитной организации, чтобы иметь возможность помогать другим беженцам и тем, кто оказался в сложной ситуации при подаче на убежище в США.

Подробнее об истории Влада, об американских иммиграционных тюрьмах, условиях содержания и трудностях просителей убежища можно узнать из интервью.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship

Руслан Гуржий, SlavicSac.com