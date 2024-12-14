Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение о торнадо для всего города Сан-Франциско. Это так называемое “предупреждение на основе данных радара”.

В экстренном оповещении, действующем до 6:15 утра, говорится: “Срочно укройтесь в подвале или внутренней комнате на первом этаже прочного здания. Если вы находитесь на улице, в мобильном доме или в автомобиле, переместитесь в ближайшее устойчивое укрытие и защититесь от летящих обломков.”

Жителям рекомендуется немедленно следовать этим инструкциям, чтобы минимизировать риск получения травм.

Шторм обрушился на Западное побережье

Мощная атмосферная река принесла проливные дожди и сильный ветер. В районе залива Сан-Франциско утром субботы объявлено предупреждение о наводнениях. В низинах ожидается до 3 дюймов осадков, а в горах — до 5 дюймов.

Жителей призывают быть осторожными и готовиться к возможным ЧС.