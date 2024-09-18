30 иммигрантов из России подали коллективный иск против Джо Байдена и миграционных властей.

В свете нынешних политических реалий, многие граждане России вынуждены покидать свою родину из-за угрозы преследования по политическим мотивам. После распада СССР в конце 1991 году Россия столкнулась с множеством вызовов, связанных с гражданскими правами и свободами: власти продолжают подавлять политическое инакомыслие, ограничивать свободу слова и дискриминировать определенные социальные группы. Эти обстоятельства вынуждают многих искать убежища за границей, в том числе и в США.

В настоящее время в окружном суде Соединенных Штатов Южного округа Калифорнии рассматривается иск (его копия попала в редакцию “Славянского Сакраменто”), поданный 9 сентября группой российских граждан, ищущих убежище в США.

Истцы утверждают, что Департамент внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) использует неписанную политику и практику “RDD Scheme”, заключающуюся в систематическом задержании российских беженцев на основании их национальной принадлежности, несмотря на то, что последние, как они сами заявляют, следуют установленным процедурам въезда в страну и не представляют угрозы для общественной или национальной безопасности.

Большинство российских беженцев, подавших иск, прибыли в США через южную границу, используя приложение CBP One. На границе многие из них подверглись проверке на обоснованность страха преследования, известной как «credible fear interview», что является первым шагом в процессе получения статуса беженца. Однако несмотря на следование установленным процедурам, заявители оказались в центрах содержания под стражей – “детеншенах” -, где их права нарушаются.

Ситуация осложняется тем, что параллельно с задержанием заявители продолжают ожидать решения по своим делам, что приводит к задержкам. Например, заявители, подавшие прошение об условном пропуске через границу, могут месяцами оставаться в детеншенах без ясного ответа на свои запросы, что является нарушением как международных, так и американских законов о правах беженцев.

Эта практика вызывает обеспокоенность правозащитников и ставит под сомнение соблюдение норм права в отношении российских граждан, ищущих убежища в США.

Суть иска

В 57-ми страничном иске, ответчиками в котором указаны президент США Джо Байден, глава Департамента внутренней безопасности Алехандро Майоркас, исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) Патрик Дж. Лехляйтнер и комиссар таможенной и пограничной службы США (US Custom and Border Protection) Трой А. Миллер, истцами значатся 30 российских граждан, в настоящее время находящиеся в различных центрах содержания мигрантов. Все они обратились к властям США с просьбой о предоставлении убежища, прошли процедуру определения обоснованности опасений преследования и были направлены на дальнейшее разбирательство. У всех есть спонсоры в США, готовые предоставить им жилье и обеспечить их явку на судебные слушания. Ни у кого из них не было судимостей или случаев совершения насилия.

Цель иска, как указывают истцы, чтобы Департамент внутренней безопасности (DHS) прекратил “неписаную политику и практику” (Схема RDD) задержания российских (и других в аналогичном положении) лиц, ищущих убежища, соблюдших процедуры въезда в Соединенные Штаты, и не представляющих угрозы общественной безопасности или риск национальной безопасности.

Истцами по данному иску являются тридцать (30) граждан России, которые в настоящее время содержатся в различных иммиграционных центрах содержания под стражей в США. Это лица приехали в Соединенные Штаты в поисках убежища, они подтвердили реальные опасения преследования у себя на родине, и их направили на иммиграционную процедуру для принятия решения по их заявлениям о предоставлении убежища.

Как утверждается в иске, нарушение давней Parole Directive, запрещающей задержание лиц, ищущих убежища, за исключением исключительных случаев, ICE задержала практически всех взрослых граждан России, просивших убежища, в пункте въезда в Соединенные Штаты. Утверждается, что если бы не RDD Scheme, “все истцы были бы освобождены, поскольку они все подпадают под Parole в соответствии с Parole Derective Иммиграционной и таможенной службы США.

Ответчики обвиняются в “незаконной схеме бессрочного содержания под стражей российских просителей убежища в полевых офисах ICE по всей стране”; запросы истцов о Parole “откладываются и отклоняются по неопределенным или убедительным причинам” и “ответчики продолжают применять незаконную общую схему задержания и сдерживания в отношении граждан России, ищущих убежища”.

Согласно действующей политике, известной как «Инструкция о предоставлении условного права перехода границы» (Parole Directive), Департамент внутренней безопасности не должен задерживать лиц, ищущих убежища, за исключением случаев, когда существует угроза побега или опасность для общественной безопасности. Однако, несмотря на эти правила, российские граждане продолжают оставаться под стражей, что, по мнению истцов, является частью незаконной схемы, направленной на сдерживание потока беженцев.

Нарушения политики освобождения

Истцы утверждают, что Департамент внутренней безопасности систематически игнорирует собственные директивы, отказываясь проводить индивидуальную оценку рисков для общественной безопасности и не предоставляя процедуры для своевременного рассмотрения ходатайств об условном пропуске через границу. В результате, многие из заявителей вынуждены подавать дополнительные прошения, которые либо отклоняются, либо необоснованно затягиваются.

Ситуация усугубляется плохими условиями содержания в центрах для задержанных мигрантов. Истцы жалуются на отсутствие надлежащего медицинского обслуживания, а также на угрозы и унижения со стороны сотрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE). В одном из центров на юге Луизианы российским заключенным угрожали немедленной депортацией, несмотря на то, что они прошли процедуру подтверждения опасений преследования у себя на родине.

В иске подробно описываются случаи, как каждый из 30 истцов пересекал границу и какие нарушения произошли в его или ее отношении, и подтверждается использование RDD Scheme. Например, в весной и летом 2024 года несколько человек, столкнувшиеся с угрозами преследования, прибыли в США через южную границу с целью поиска убежища, используя приложение CBP One. Однако все они столкнулись с трудностями, связанными с получением parole, и были задержаны в центрах содержания под стражей из-за так называемой “RDD Scheme”.

Лица, прибывшие в США в мае и июне 2024 года, были задержаны в различных центрах содержания под стражей: South Louisiana Processing Center, Stewart Detention Center и Imperial Regional Adult Detention Facility.

Во всех случаях задержанные подали заявки на Parole. В некоторых случаях они получили отказ, основанный на якобы недостаточных “связях с сообществом” или угрозе безопасности, хотя конкретные причины не были предоставлены. В других случаях заявки оставались без рассмотрения на протяжении нескольких месяцев.

Некоторые лица, прошедшие интервью на предмет наличия обоснованных опасений перед преследованием на родине, также не получили Parole, несмотря на положительные результаты интервью.

Все заявители продолжают оставаться под стражей, так как их запросы на Parole отклонены, что является нарушением их прав и международных норм о правах беженцев.

В иске заявляется, что “действия ответчиков привели к серьезным эмоциональным и финансовым трудностям для всех истцов из-за того, что они были подвергнуты бессрочному заключению”; “политика, процедуры и практика ответчиков маргинализируют всех истцов и подвергают их подозрению, контролю и социальной изоляции по признаку национального происхождения, нанося стигматизирующие и позорящие травмы..

Правовая основа и требования

Истцы ссылаются на прецедентные решения Верховного суда США, согласно которым задержание лиц, ищущих убежища, не может быть оправдано только целью устрашения других мигрантов. Например, в деле “R.I.L-R. v. Johnson” суд постановил, что массовое задержание семей беженцев с целью отправки «сигнала» другим мигрантам является незаконным.

Истцы требуют, чтобы суд признал действия DHS незаконными и обязал правительство соблюдать собственные правила, предоставляя индивидуализированные решения по каждому случаю. Они также настаивают на том, что массовое задержание без должного процесса нарушает как законодательство США, так и Конституцию, включая Пятую поправку, которая гарантирует право на надлежащую правовую процедуру.

Этот иск подчеркивает сложность и противоречивость современной миграционной политики США, особенно в отношении лиц, ищущих убежище. В случае успешного исхода дела это может привести к существенным изменениям в практике задержания российских граждан, а также в общем подходе к рассмотрению заявлений о предоставлении убежища.