Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выделил почти $11 миллионов шести организациям, которые помогают жителям штата с трудностями трудоустройства — ветеранам, людям с инвалидностью, молодежи без работы, долгосрочным безработным и другим.

Средства направят на программы обучения и временные рабочие места, чтобы помочь людям получить опыт, повысить квалификацию и найти стабильную работу. Также предусмотрена помощь с жильем, детскими садами и психологической поддержкой.

Гранты выданы в рамках программы Employment Social Enterprise, которая поддерживает экономическую стратегию California Jobs First, направленную на создание рабочих мест и развитие экономики штата.