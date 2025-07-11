Опрос UC Berkeley: Большинство жителей Калифорнии не доверяют властям и считают американскую демократию под угрозой

Согласно новому опросу Института правительственных исследований UC Berkeley, большинство избирателей Калифорнии уверены, что демократия в США находится под угрозой. Так считают 64% опрошенных, еще 26% считают, что демократия «проходит испытание», но не подвергается атаке. Лишь 10% уверены, что угрозы нет.

Также 75% избирателей считают, что в политике штата Сакраменто слишком велико влияние «денег особых интересов», причем это мнение почти не зависит от партийных взглядов.

Уровень доверия к властям низкий: губернатору доверяют «много» лишь 14% опрошенных, парламенту штата — 11%. Технокомпаниям и их руководству почти никто не доверяет — 58% заявили, что «совсем не доверяют».

Наибольшее доверие жители штата выражают общественным организациям (62% доверяют им хотя бы «в какой-то степени»), профсоюзам (51%) и судам (57%).

Опрос показал: среди демократов 81% считают, что демократия США под атакой, среди республиканцев — лишь 38%. Большинство жителей всех возрастных, расовых и социальных групп уверены, что демократия находится под угрозой.