Власти Калифорнии продолжают борьбу с теневым рынком каннабиса. С апреля по июнь 2025 года в результате межведомственных рейдов изъято более 92 тонн (185 873 фунта) незаконной продукции на сумму $476 миллионов. Об этом сообщил офис губернатора Гэвина Ньюсома, отметив, что это крупнейшая операция Объединённой группы по борьбе с незаконным каннабисом (UCETF), действующей под руководством Департамента контроля за каннабисом и Департамента рыбы и дикой природы.

Губернатор подчеркнул, что власти намерены защищать легальный рынок и поблагодарил всех, кто участвовал в операции.

За три месяца провели 214 обысков, уничтожили 413 302 незаконных растения, изъяли 77 единиц оружия и арестовали 93 человека. В мае прошла крупнейшая операция на территории 4 600 квадратных миль Центральной долины, где изъяли свыше 105 тысяч растений и более 22 тысяч фунтов переработанного каннабиса на $123,5 миллиона.

С 2019 года в Калифорнии уничтожено более 950 тонн незаконной продукции на $3,6 миллиарда. Это стало возможным благодаря совместной работе разных ведомств.

Директор DCC Николь Эллиот заявила, что борьба с нелегальными операциями будет продолжена, поскольку они наносят вред легальному рынку и часто связаны с экологическими нарушениями.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship