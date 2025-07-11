В Калифорнии в июле 2025 года резко обострилась ситуация с иммиграционной политикой. Федеральные агенты ICE провели масштабные рейды на аграрные предприятия, включая фермы по выращиванию каннабиса. Самый громкий случай — операция 10 июля на ферме Glass House Farms в Камарилло, округ Вентура. Задержаны десятки работников, протесты против действий агентов сопровождались разгонами с применением слезоточивого газа и резиновых пуль. Сообщается о трёх пострадавших и одной смерти.

Параллельно рейды прошли на другом объекте компании в Карпинтерии, где даже представителю Конгресса отказали в доступе. Местные власти и общественность выразили возмущение. Мэр Окснарда предупредил о разрушительных последствиях для семей и экономики. В университетах разрешили временно перевести занятия в онлайн из-за роста тревожности.

Протесты проходят и в Сан-Франциско, где местная полиция старается сохранять нейтралитет. Все события разворачиваются на фоне рекордного увеличения бюджета ICE — $75 млрд в 2025 году.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс потребовала раскрыть данные о рейдах. Губернатор Гэвин Ньюсом резко осудил действия федеральных властей, заявив о «очевидных приоритетах» администрации Трампа, которая «разлучает семьи и депортирует рабочих».

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship