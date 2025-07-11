Госдеп США опубликовал предупреждение для держателей американских виз и заявителей. В сообщении подчёркивается, что поездки в США с основной целью родов для получения ребёнком американского гражданства нарушают визовые правила США.

«Если консульский офицер установит, что ваша главная цель поездки — роды для получения гражданства ребёнком, ваша виза может быть отклонена», — заявили в посольстве.

Кроме того, власти напомнили, что использование государственных медицинских услуг во время подобных визитов может повлечь серьёзные последствия, включая запрет на получение виз в будущем.

Представители Госдепа призвали всех путешественников строго соблюдать визовые и иммиграционные законы США.

Госдепартамент официально запретил поездки в США с подобными целями, указав, что это «угрожает национальной безопасности и подрывает честность визовой системы США».

Эта тема вновь вышла на первый план после того, как президент Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, возобновил кампанию против так называемого «родильного туризма» и права на гражданство по рождению. В последние месяцы Трамп и его союзники вновь требуют изменить 14-ю поправку Конституции США, чтобы прекратить автоматическое предоставление гражданства детям, родившимся на территории США.

Кроме того, ряд стран, включая Уганду, публично поддержали американскую политику по ограничению «родильного туризма». Американские сенаторы, следуя курсу Трампа, также предлагают новые законы для усиления контроля над выдачей туристических виз беременным женщинам.

Эксперты отмечают, что попытки отмены гражданства по рождению могут столкнуться с серьёзными юридическими барьерами, однако ужесточение контроля над «родильным туризмом» уже активно продвигается на уровне визовой политики.