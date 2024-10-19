Выходец из Украины баллотируется в Городской совет Ранчо-Кордова

Русскоязычный кандидат родом из Украины баллотируется в Городской совет Ранчо-Кордова.

5 ноября 2024 года – день выборов в Соединенных Штатов: в этот день американские граждане будут выбирать президента, вице-президента страны; в некоторых штатах и городах – губернаторов и мэров, также предстоит голосование за представителей местных органов власти и законодательные инициативы на всех уровнях управления.

Одним из таких городов, где жители примут участие в муниципальных выборах, является Ранчо-Кордова, расположенный в округе Сакраменто, Калифорния. Здесь пройдет голосование за места в Городском совете. В частности, борьба за лидерство развернется в нескольких округах: в округе 1 баллотируется Дэвид Сандер; за место в округе 3 будут конкурировать Джо Литтл, Крис Манн, Сергей Пронин и Амбер Вердуго; а в округе 4 сразятся Сири Пулипати и Лерой Трипетт.

С целью помочь избирателям лучше понять позиции и программы кандидатов, местное СМИ “Славянский Сакраменто” приглашает всех претендентов связаться с редакцией для предоставления подробной информации о своих политических платформах и видении будущего города, чтобы голос каждого кандидата был услышан, а выбор избирателей был осознанным и обоснованным.

На фоне этой инициативы корреспондент “Славянского Сакраменто” Виталий Атаев-Трошин провел эксклюзивное интервью с одним из ключевых кандидатов в Городской совет по 3-му округу, Сергеем Прониным. В ходе беседы Сергей подробно рассказал о своих планах и предложениях, касающихся будущего города Ранчо-Кордова, подтвердив свою готовность служить интересам местного сообщества и способствовать его развитию.

Сергей Пронин — кандидат в Городской совет Ранчо-Кордова по 3-му округу; он родился в Украине во времена Советского Союза, в 2008 году он с семьей переехал в США и вот уже 10 лет живет в Ранчо-Кордова, воспитывая семерых детей вместе с женой Алиной. Сергей подчеркивает, что он, как истинный христианин, стремится донести свои духовные ценности до жителей города.

Сергей имеет солидный образовательный и профессиональный опыт. Он окончил Калифорнийский государственный университет в Сакраменто, где получил степень бакалавра в области делового администрирования и бухгалтерии; получил степень MBA в Калифорнийском баптистском университете, а также степень магистра в области индустриально-организационной психологии Гарварда. Сейчас он является директором Bryte Christian Academy, а ранее управлял семейным бизнесом.

Основные цели Сергея на посту члена Городского совета включают поддержание безопасности и чистоты города, содействие благосостоянию жителей, улучшение привлекательности города для семей, а также развитие бизнеса для создания новых рабочих мест. Он убежден, что его опыт в бизнесе и образовании будет неоценимым вкладом в разработку стратегии экономического развития города.

Сергей также активно участвует в решении социальных вопросов, таких как бездомность и бедность. Он предлагает создать городские комитеты совместно с лидерами сообществ для более эффективной работы с нуждающимися и продвижения образовательных программ для улучшения навыков и трудоустройства жителей. Важным приоритетом для него является безопасность школ и благополучие семей, где он поддерживает инициативы по обеспечению охраны и модернизации образовательных учреждений. Сергей верит в светлое будущее Ранчо-Кордовы и намерен внести свой вклад в устойчивое развитие и процветание города.

Виталий Атаев-Трошин: Сергей, добрый вечер! Я рад, что у тебя появилось время для общения.

Сергей Пронин: Здравствуй Виталий! Спасибо, очень рад рассказать через местное СМИ о себе, своей семье и кандидатуре!

– Посмотрел сайт твоей избирательной кампании и хочу отметить, что он достаточно информативен. Я сравниваю его с ресурсами твоих оппонентов и хочу отметить, что они не так хорошо подготовились как ты. Расскажи поподробнее о своей жизни, как давно ты приехал в Калифорнию? И как получилось, что ты покинул родные края?

– Всегда рад интересным вопросам. Я хотел бы выразить благодарность «Slavic Sacramento» и тебе лично за то, что вы уделяете внимание кандидатам в Городской совет Ранчо-Кордова. Я рад, что могу использовать вашу площадку, чтобы рассказать о себе, о своем видении развитии города.

По поводу твоего вопроса отвечаю: я родился в Украине в 1983 году. В тот период Республика входила в состав СССР. Я пошел в школу в 90-е годы, это был сложный период для страны и ее народа. Был коллапс экономики, были нарушены связи между республиками Советского Союза. Закрывались многие заводы и шахты, в том числе в восточной части Украины. В моем родном Донецке некоторые предприятия также прекратили работу. Если говорить о СССР, то мое отношение к этому государству в основном негативное. Мои дошкольные годы вспоминаются как беззаботное детство, благодаря любви моих родителей, бабушек и дедушек. Возможно, любовь родных перекрывала те негативные моменты, которые были в поздний советский период.

Если брать мою семью, то многие из моих родных пострадали от действий советского режима. Один из моих прадедов служил пастором в баптистской церкви. Его застрелили в сталинский период за религиозные убеждения. Его сын, мой двоюродный дедушка, также был расстрелян. Его дочь, моя бабушка, была сослана в одну из тюрем Сибири на 5 лет по несправедливому обвинению – ее признали дочерью врага народа. Другой мой прадед был зажиточным фермером, у него были работники. Его раскулачили советские власти, уничтожили дело всей жизни. Еще один прадед погиб на фронте во время Второй Мировой войны.

В целом, у меня негативное отношение к социализму, коммунизму и марксизму. Я также давал интервью изданию «Сакраменто Региональный» где отметил свое отношения к социалистическому строю в Советском Союзе. Я считаю, что многие американцы до конца не понимают, что такое социализм. Многие думают, что они боролись с коммунизмом. Однако в СССР не было коммунизма, а был социализм, несмотря на то, что страной управляла коммунистическая партия. К коммунизму в СССР лишь стремились. Мы видим схожий режим и сейчас в других странах, в том числе в Китае, КНДР, Венесуэле. Не хотелось, чтобы эти опыты проводились здесь в США, на свободной земле.

– Как я понял, ты уезжал уже не из СССР. В то время социалистическое государство развалилось, вы покинули Украины?

– Да, именно так. Но мы с семьей уезжали как религиозные беженцы. Я думаю тебе знакомо такое понятие?

– Конечно знакомо. Я жил несколько лет в нашей славном городе Сакраменто.

– В Украине в то время была уже относительная свобода. С 1989 года правительство США заявило о поддержке лиц, которые были гонимы в Советском Союзе за религиозные убеждения. Американское руководство заявило о возможности постоянного жительства для таких лиц на американской земле. Соединенные Штаты были устроены протестантами. Американская власть практически всегда оказывала поддержку таким людям и старалась содействовать их вызволению из авторитарных и тоталитарных государств.

– Получается ваша эмиграция была вызвана необходимостью продолжать свою деятельность и жить свободно?

– Да, именно так.

– В каком году вы приехали в Калифорнию и почему выбрали именно этот штат и город Ранчо-Кордова?

– Мы переехали в США в 2008 году. Была возможность переехать раньше – мой дядя иммигрировал в Америку в 1998 году, в те годы родственники, которые уже проживали в Штатах, могли сделать вызов для проживающих в постсоветских странах. Как правило, в течение 1,5-3 лет люди уже были на территории Америки. Была надежда на то, что происходившее в Украине в 1990-е годы закончится и придет процветание. В мою юность были ожидания на демократического лидера Виктора Ющенко. Тогда в стране происходила Оранжевая Революция, может быть, помнишь?

– Да, конечно.

– Было веяние свободы, надежды на лучшее. Однако советские устои были крепки. Коррупция осталась на довольно высоком уровне. Я на тот момент уже был женат и имел ребенка. Вместе с моими родителями и двумя братьями мы приняли решение о переезде в Золотой штат.

– Почему вы решили поселиться именно в Ранчо-Кордова, а не в каком-либо другом городе?

– Сначала мы поселились в Розмонте, это соседний район, там уже жил мой дядя. Шесть лет мы прожили в этом городе, потом приняли решение переехать в Ранчо-Кордова.

– Здесь в Америке как-то размываются границы городов и они как будто «склеены» друг с другом. Особенно это касается Большого Сакраменто. Чем привлекателен именно Ранчо-Кордова, по твоему мнению? Может, есть какие-либо особенности, которые отличают этот город от других, и почему люди выбирают именно его?

– Ранчо-Кордова – это молодой город. Он был инкорпорирован относительно недавно – в 2003 году.



В Америке вообще интересная история с образованием городов. Общины или сообщества просят разрешения у округов, чтобы инкорпорироваться. Когда мы приехали в США, этот город не был в особом почете у славян. Хотя многие выходцы с постсоветских стран здесь жили, в том числе украинцы, молдаване. Один из больших комплексов апартаментов города так и называют в народе – “Ранчо-Молдова”, в связи с проживанием большого количества выходцев из Республики Молдова.

В городе большое число русскоговорящих людей. Хочу сказать по поводу русского языка. В Украине мы пользовались украинским и русским языками, так как русский был международным языком в Советском Союзе. Я считаю, что в наше время русский язык также является международным языком общения. Встречаясь здесь в Америке с узбеками, казахами, молдаванами и другими народами постсоветского пространства, можно свободно общаться на русском языке.

Городу Ранчо-Кордова всего 20 лет, за 16 лет, которые я здесь живу, я вижу активное развитие города. Считаю, что у этого города есть большое будущее. Это связано, в том числе, с развитием новых районов. Сейчас в городе проживает около 82 тысяч жителей, планируется присоединение новых соседних земель и развитие новых территорий. Ранчо-Кордова становится более красивым и привлекательным для жизни. У нас хорошие автодороги, идет строительство домов. В этом году планируется возведение 1100 новых жилых строений. В Центральной Калифорнии наш город является лидером по строительству. Недавно я встречался с представителем строительной ассоциации, у нас была с ней беседа, и он сказал, что в 2025 году Ранчо-Кордова выйдет на первое место по количеству строительства в регионе.

– Очень интересный момент ты затронул по поводу развития города и его расширения. Мы еще вернемся к этому.

Что касается языков. Некоторые из кандидатов на своих сайтах сделали обращения к своим избирателям на русском, украинском и армянском языках. Я считаю это хорошим знаком, ведь город мультикультурный. Мы знаем, что еще до создания штата Калифорния некоторые жители разговаривали в этой местности на русском языке чаще, чем на английском. В те далекие годы неподалеку от Сан-Франциско, в Форт-Росс, работала Российско-американская компания. Ты как человек, который родился в Советском Союзе, вырос в Украине, переехал в Америку, сейчас проживаешь в этом сообществе, что ты думаешь – есть ли разногласия на почве языка в Ранчо-Кордова? Идет война и ты знаешь, что происходит там, на территории бывшего СССР.

– Я слышал, что люди, которые сейчас переезжают из Украины, они больше стараются общаться на украинском языке. Мы понимаем, в какой ситуации они оказались и что они чувствуют по отношению к России, ее культуре и языку. Основные потоки мигрантов были в 90-годы и в начале нулевых. В 2008 году основной поток религиозных иммигрантов уже заканчивался.

С 2014 года и с 2024 года были новые волны иммиграции: была аннексия Крыма, захват частей Донецкой и Луганской областей, люди не видели перспектив и уезжали в более спокойные и развитые страны. Много уезжало религиозных людей, но также уезжали и люди, не связанные с церковью. Когда они приезжают в США им нужны помощь и поддержка. В Сакраменто церкви включаются в деятельность по оказанию помощи таким людям.

Даже среди украинцев, которые очень переживают из-за трагедии в своей стране, все равно у многих остается понимание и дружеское отношения к россиянам, ведь они не поддерживают режим на родине.

Много молдаван и украинцев помогали беженцам переправиться через мексиканскую границу. Люди летели как туристы в Мексику, потом оставались и перебирались в Тихуану, чтобы потом попасть в Сан-Диего.

– Как ты считаешь, украинский язык должен присутствовать здесь? В том числе в виде книг, брошюр, при сдаче на водительские права, еще какие-то документы? Мне кажется, это важно.

– Я считаю, что украинский язык должен присутствовать в США, в частности в Ранчо-Кордова. Украина – это целый пласт культуры, традиций, этноса. Нация имеет свой язык, красивый и мелодичный. У людей должна быть возможность продолжать говорить на украинском языке. Америка очень дружелюбная страна. На сайте города можно найти информацию на разных языках, в том числе русском, украинском, китайском, арабском. Это очень нас удивило, когда мы сюда переехали. Такого дружелюбия мы не видели нигде.

– Я сейчас как раз нахожусь на сайте. Здесь есть информация на украинском языке, но моментами «хромает» качество написания статей. Хотелось бы конечно, чтобы люди могли свободно читать на украинском языке подобные сайты.

– У нас в городе Ранчо-Кордова даже есть отделение украинского банка, у города есть тесная связь с украинской общиной.

– Скажи, как ты решился пойти на выборы в Городской совет? Ты ведь ранее не занимался подобной деятельностью. У тебя же не было политической карьеры в Украине? Ты, как Трамп, который не был связан с политикой, занимался бизнесом, религиозной и общественной деятельностью. Как ты решился идти на выборы в Городской совет?

– Я честно хочу признаться, что мечтал об этом долгие годы. У меня была мечта стать руководителем бизнеса или работать в сфере государственного управления. Мне это было интересно и в Украине. Однако в тот период жизни я был молод.

Когда я переехал в Америку, мне было 24 года. Я был сыном пастора. Это часто не богатые люди. Для того чтобы в Украине в то время поступить на управленческий факультет, на менеджмент, нужны были связи и деньги. Не всегда даже был важен уровень знаний.

В Украине я учился на музыканта. По этому поводу иронизирую, так как и в этой сфере учился на руководящую должность — на дирижера. Окончил музыкальное училище и учился в консерватории, ее не закончил. Потом переехал в США. В Америке я решил поменять специализацию и воплотить мечту юности. Здесь начал изучать бизнес, менеджмент, организационное управление. У меня всегда была мечта заняться здесь политикой. Сложилось мнение, что здесь в США стать политическим деятелем намного легче в каком-то плане, чем это можно было сделать в России или Украине.

– Разве нужно много связей, чтобы стать кандидатом, баллотироваться на эту должность?

– Как мне кажется, связи нужны. В любых странах кандидатам, у которых есть связи, в том числе среди действующих политиков, продвигаться легче, проще получать должность. В странах, из которых мы приехали, почему это было сложнее, потому что был высокий уровень коррупции. Для меня коррупция не близка как для верующего человека, как для христианина. Я стараюсь вести честный образ жизни. В Америке это возможно. Можно получить хорошее образование без какой-либо коррупции. Я считаю, что здесь можно исполнить свою американскую мечту. Я иммигрант, приехал из постсоветской страны и баллотируюсь в Городской совет американского города. Считаю это чудом! Планировал баллотироваться еще четыре года назад. Однако в тот период были проблемы, связанные с пандемией, движение БЛМ, в некоторых местах погромы, было сложное время, и я не решился. В этом году город разделили на округа. Из нашего никто не баллотировался, я увидел в этом смысл и решил попробовать.

– Ты сказал, что живешь на окраине города. Однако я смотрю по карте твой район, на место в округе которого ты баллотируешься, он большой, зеленый и находится в центре?

– Мы живем не на окраине. Получается наш округ третий, и это самый западный округ Ранчо Кордовы, по соседству район Розмонт, Bradshaw Rd.

– Сергей, получается, у тебя больше всех конкурентов в предвыборной кампании. В первом округе вообще нет соперников. Во втором – только два человека. Все твои соперники имеют свои фишки, они предлагают идеи, ходят по домам, некоторые вещают через Интернет.

– Как я уже сказал, от третьего округа никто не баллотировался, и я решил подать документы первым. На стадии оформления появился еще один кандидат. Когда я сдал документы, появились два новых оппонента. Не ожидал, что будут такие сложные выборы и участие трех дополнительных кандидатов. Тем не менее, хочу сказать, что это хорошо для региона и всего города. Это означает, что есть люди, которые хотят служить обществу, нашему городу.

Люди служат в Городском совете 4 года. Там совсем небольшая стипендия, около $500 в месяц. Несмотря на это человек должен выполнять много работы, прорабатывать сотни документов и участвовать на встречах горсовета 2-3 раза в месяц. Также нужно принимать участие в различных советах Большого Сакраменто, чтобы налаживать партнерские отношения. Они рассматривают вопросы из разных сфер жизнедеятельности, в том числе образование, экология, экономика. С ними нужно встречаться. Человек должен посвятить себя служению своему комьюнити, народу и округу. Понятно, что это престижная работа, но думать, что она принесет большие деньги или большой финансовый рост, по моему мнению, ошибочно. Я думаю это хорошо, когда люди стремятся служить обществу.

Вы, наверное, видите, что сейчас происходит в России. Люди становятся на колени, записывают видео, чтобы власть помогла им в решении разных вопросов. Я считаю, что для чиновников нет большего унижение, чем это. По моему мнению, это как провалиться сквозь землю. Позор для государственных деятелей, которых выбрал народ для того, чтобы они им служили. Это означает что президент, губернаторы и другие чиновники не выполняют свою работу. Я рад, что в Америке все по-другому. Надеюсь, что здесь никогда не будет так, как в России сейчас.

– Я сомневаюсь, что народ задумается об этом, потому что народу не дают об этом задуматься. Думаю, мы можем показать, что здесь есть простые люди, которые приехали в Америку, которые поднимают людей с колен и говорят, что не люди для власти, а власть для людей.

Между нами говоря, я тоже надеюсь, что россияне станут на колени перед украинцами за все те беды и ужасы, которые они принесли на территорию Украины. Здесь тоже была история, когда люди стали на колени, и просили прощение не у господ, а у людей.

– Я тоже надеюсь, что россияне поймут свою большую ошибку и попросят прощения за то, что происходит.

– Я еще хотел сказать к предыдущей теме по поводу зарплаты в городском совете: $500 – это совсем мало!

– В этом году или в прошлом Ассамблея штата Калифорния проголосовала за то, что лимиты могут быть увеличены. По этим квотам в Ранчо-Кордова зарплата может быть $1900 в месяц. Это тоже немного, так как нужно выполнять большой объем работы. В марте Городской совет рассматривал этот вопрос и решили оставить стипендию $500 в месяц. Стоит отметить, что ее не поднимали с 2003 года.

– На сайтах других кандидатов имеется информация не только на английском языке, но и на украинском и русском языках. Почему у тебя на сайте есть информация только на английском языке? Ты не гордишься тем, что вырос, общаясь на языках постсоветского пространства?

– Я доволен, что я знаю несколько языков, вижу для себя в этом очень большую ценность. Когда-то учил русский и украинский языки, и благодарен своим учителям. Здесь в этом контексте хочу сказать, что мне важно достучаться до американского избирателя.

– То есть ты не рассчитываешь на славянскую или постсоветскую аудиторию?

– Рассчитываю. Но со славянским избирателем я могу встретиться. Мы неоднократно уже виделись, и люди задавали вопросы, и это в основном происходит в формате живого общения.

С американцами я тоже провожу встречи, также мы ведем обсуждения на форумах. Моя основная цель сейчас – это донести до избирателей свои приоритеты, задачи и цели. Может быть, я ошибаюсь, но у многих американцев есть некоторое недоверие к выходцам из бывшего Советского Союза. Я думаю, что это связано с участием советских военных в боевых действия в Корее, Вьетнаме, Китае. Можно сказать, был период плохих отношений между СССР и США.

Когда мы приехали в Америку, то нас всех называли русскими в независимости, откуда мы были родом – из Беларуси, России или Украины. Сейчас это меняется. Война в Украине разделила понимание большинства американцев. Теперь даже спрашивают вы россияне или украинцы? Появилось более четкое разделение выходцев из разных, пусть и соседних, стран.

– Это понятно. Я хочу сказать по поводу твоего сайта. На нем почему-то нет информации, что ты родился в Украине или в СССР. Как будто ты скрываешь это.

– Нет. Я не скрываю. Когда я где-то выступаю, то обязательно об этом говорю. Говорю о том, что это был Советский Союз. На сайте есть записи, и там это звучит. Размещать информацию об этом в текстовом виде я посчитал избыточным действием. Я понимаю, что некоторые мои оппоненты в предвыборной гонке пользуются разными языками. Опять же хочу отметить, что мои избиратели знают, что я говорю на русском языке, они знают меня лично. Может быть, где-то это упущение, что на сайте один язык, но все же я думаю, что смогу донести избирателям свои мысли и цели.

– На сайте Ранчо-Кордова нет ни номера телефона, ни адреса кандидата Пронина. Почему?

– Когда я заполнял документы, там был такой вопрос — хотите ли Вы, чтобы Ваш номер телефона и адрес был опубликован? Я поговорил с некоторыми работниками города и мне сказали, что большинство такие сведения не публикуют. Хотя, если посмотреть на официальные документы, которые были переданы в штат, то там эта информация есть. Закрыта информация по поводу адреса, но открыт номер телефона и адрес электронной почты.

– Почему на агитационном сайте нет ни телефона, ни адреса?

– Есть Facebook и есть Linkedln. Некоторые кандидаты публикуют свой номер телефона и даже домашний адрес. Часть из них стараются не публиковать эти сведения, так как есть опасения в плане безопасности.

– Что вы делаете для того, чтобы привлечь людей, помимо того, что есть Facebook, сайт и выступления?

– Это встречи с избирателями. Я провожу встречи в третьем округе, также встречи в городе. Мы проводим комьюнити-мероприятия в парках, также размещаем рекламу в округе. Часть рекламных плакатов кто-то поснимал, и мы их восстанавливаем. Также планируем сделать рассылку флаеров.

– Вам удалось собрать какие-то деньги? Сколько людей у вас в команде?

– Я понимаю, что я человек новый в этом всем, но я постарался установить для себя определенный бюджет. Не говорю о том, что не стремился получить финансирование. Ходил на все интервью, куда меня приглашали. Я не партийный человек, не являюсь членом какой-либо партии. Возможно, в этом есть какой-то минус, но у меня была такая цель, потому что выборы в городской совет, в школьные округа – это не партийные округа. Хотя я вижу, что некоторые из моих конкурентов являются членами партий.

– Получается, ты рассчитываешь только на свои силы и свои сбережения?

– Да, именно так. Мы с женой договорились о некотором бюджете. Мне помогает она и мои дети. У нас нет волонтеров. Сайт, который вы видите, делала моя жена, также она помогает в работе с медиа. У нее есть компьютерное образование.

– Наши люди с постсоветского пространства переживают из-за законов, которые вводятся в штате. Наверняка, основываясь на своем мнение, ты будешь голосовать за некоторые решения. Тем более если ты будешь работать на какой-либо департамент, может Образования.. Есть ли у тебя какие-то переживания по поводу того, что родителям могут не сообщать из школы, что ребенок относит себя к ЛГБТ?

– У города нет полномочий на это влиять. Городской совет не контролирует школьные учреждения – это удивительная система для нас, для выходцев из бывшего СССР. Здесь город работает со школами в партнерстве. Они находятся в подчинении Департамента образования штата. Понятно, что город может обсуждать вопросы, связанные с образованием, но у местных чиновников нет полномочий что-то менять. Если я и буду выбран, то я буду избран как член Совета. Решение принимаются коллегиально. Мое мнение может иметь вес, но если большинство будет иметь другую точку зрения, то будет принято другое решение.

– Это понятно, но есть ли у тебя какое-то мнение по этому поводу?

– Я свое мнение по этому поводу не скрываю. Считаю, что мы должны учить детей правильным вещам, которые даны Богом родителям. У родителей есть ответственность, они должны заниматься воспитанием детей.

Я являюсь директором частной христианской школы. Считаю, что школы должны оказывать помощь родителям в правильном воспитании детей. Когда в Калифорнии издаются такие законы, для меня эти действия очень напоминают СССР. Я считаю, это не то, как Америка была устроена. Я считаю неправильным, когда штат начинает диктовать родителям, как они должны воспитывать детей. Чиновники, естественно, должны заниматься образованием, но это в общем смысле, как перечень предметов, уровень образования. Когда штат начинает вмешиваться в вопросы морали, вероисповедания, считаю, что это неправильно, что это не дело штата. То, что сейчас происходит, я не совсем поддерживаю.

– У нас есть такое явление, как ЛГБТ-парад. Он проходит летом, в том числе и в Сакраменто. Когда-то я виделся и общался с бывшими мэрами, и некоторые из них сказали мне, что выходцы из постсоветских стран приходили на эти мероприятия и преследовали участников. В Ранчо-Кордова тоже бывают подобные праздники. Как ты к этому относишься?

– Насколько я знаю, ни в Ранчо-Кордова, ни в Сакраменто таких больших парадов не проводится.

– В Сакраменто проходит большой парад, перекрывают всю улицу перед Капитолием.

– Возможно. Я ничего об этом не слышал. Мое отношение к этому вопросу как христианина, прежде всего, я считаю, что должен относиться хорошо ко всем людям. Только с любовью, милостью и стараться понять всех людей. Это моя такая цель в жизни. Христианство строит свою теологию на Библии. Мы должны любить людей, но грех мы должны называть грехом.

У меня был родственник, который умер из-за злоупотребления алкоголем. Я любил этого человека, но я не поддерживал то, что он делал. Некоторые люди говорят, что христиане ненавидят представителей ЛГБТ-сообществ. Это не так. В одной истории в Библии описывается, как женщина была уличена в прелюбодеянии. Когда ее привели к Христу, чтобы прилюдно побить камнями, Христос, не поднимая глаз, сказал – «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень». Сначала ушел один человек, не бросив в нее камень, потом другой, и так все постепенно разошлись. Иисус, подняв глаза, задал женщине вопрос, – «Где твои обвинители? Где, те, кто хотел побить тебя камнями?». Женщина сказала, что они все ушли. Затем Иисус сказал женщине такую фразу: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши!». Я считаю, что грех мы должны называть грехом, но людей мы должны любить вне зависимости от того, какие поступки они совершают.

– Да. Но правильно ли я понимаю, что ты считаешь, что это грех участвовать в этих парадах?

– Участие в ЛГБТ-параде – это не грех. Само действие, сам акт, когда происходит совокупление (однополое) – это я считаю грехом. Я не считаю, что само нахождение на параде является грехом. Я знаю, что многие верующие на них присутствуют, стараются проповедовать.

– Я зашел на сайт администрации и нашел информацию, связанную с ЛГБТ-парадом. Много фотографий, в том числе с чиновниками города, с флагами представителей сексуальных меньшинств напротив местной администрации и в самом здании. Ты тоже будешь ходить на такие встречи, фотографироваться с флагами или нет?

– Я готов встречаться с такими людьми, помогать им, тем более некоторые мои знакомые из ЛГБТ- сообщества. Но ходить на такие мероприятия, как ЛГБТ парад я не готов и не буду, так как вижу в этом пропаганду греха.

– Хорошо. Возвращаемся обратно к городу. Есть юго-восточная часть, она не заселена людьми, там поля. Какие есть предположения? Что там планируют, может быть, строительство новых домов? Будут ли это частные дома или многоэтажки? Есть ли у тебя какие-либо соображения по этому поводу?

– В городе сейчас разрабатывается план до 2050 года. Согласно ему планируется освоить эти районы. Раньше они не были обработаны, потому что там было расположено крупное предприятие — Aerojet. Около десяти лет назад это предприятие было перемещено в другой штат. Сейчас эти территории пустуют. Там была засекреченная часть, оборонные заказы. Она находится в ведении округа Сакраменто. Город Ранчо-Кордова планирует аннексировать эту территорию. До 2050 году планируется строительство жилых и коммерческих зон. Мне бы хотелось участвовать в этом проекте.

– Какие по твоему мнению самые большие проблемы на сегодня в городе Ранчо-Кордова?

– На встречах с избирателями я часто слышу о проблеме бездомности. Также это проблема дорог и безопасности. Я считаю, что по своему развитию Ранчо-Кордова показывает хороший результат в этих трех направлениях. В сравнении с другими населенными пунктами Большого Сакраменто, у нас в Ранчо-Кордова с бездомными стараются работать, помогать, держать город в чистоте и поддерживать порядок.

Что касается дорог, то я часто слышу об этой проблеме. Одна из моих знакомых также мне говорила об этом. Однако на мой вопрос, где в Ранчо-Кордова есть плохая дорога, она затруднилась ответить. Безусловно, я считаю, что мы должны поддерживать дороги и инфраструктуру города на надлежащем уровне. Выскажусь также о безопасности. Последние несколько лет Ранчо-Кордова показывает результаты по снижению уровня преступности. По сравнению с другими городами этот показатель на хорошем уровне. Я прежде всего – житель города и я благодарен той работе, которая проводится чиновниками, и если я буду избран в Городской совет, то тогда продолжу эту работу. Считаю, что наш Ранчо-Кордова должен быть красивым, безопасным, школы также должны быть защищены, и наши люди должны чувствовать себя счастливыми.

– За какие проекты ты бы не голосовал? Чтобы ты не хотел видеть в Ранчо-Кордова? Может какие-то негативные примеры соседних районов.

– Например, я бы не поддерживал инициативу, когда гостиницы передаются в пользование бездомных. Я считаю, что государство не должно диктовать предпринимателям, как им вести свой бизнес. Города в Америке могут работать автономно. Город, если это его полномочия, может воспротивиться тому, что навязывается верховной властью, в том числе штатом. Если это будут какие-то насильственные действия над бизнесом по поводу того, что гостиницы должны под что-то отдаваться, я не считаю, что это правильно. По моему мнению, это нарушает устои того, что мы понимаем под словом “Америка”.

– Я понимаю, но обычно ведь бизнес получает какие-то дивиденды от государства. Гостиницы не просто ведь как-то изымают варварским путем?

– Однако, представь ситуацию, что ты являешься владельцем гостиницы, это твой бизнес, может быть это даже дело всей семьи, которое открывали еще твои дедушка с бабушкой, а тебе государство говорит, что нужно поселить в твоей гостинице бездомных. Понятно, что тебе будет идти некоторая компенсация, но вопрос, в каком состоянии потом будет гостиница. Сможешь ли ты дальше вести свой бизнес и поможет ли тебе государство в ремонте гостиницы и сколько это займет времени? Я считаю, это очень сложные вопросы. Понимаю, что некоторые бизнесмены это могут сделать добровольно, но в основном мы видим, что владельцы гостиниц против такой политики.

– Как тогда бороться с этим, как решить проблему бездомных? Их, конечно, не так много как в городе Сакраменто, но тем не менее, что делать с этими людьми?

– Если мы посмотрим на статистику, то по Америке в 2024 году 67% бездомных людей имеют серьезные психологические проблемы. Это шизофрения и биполярные расстройства. Бездомные люди часто злоупотребляют алкоголем, употребляют наркотики и психоактивные вещества. Около 77% людей в прошлом также страдали этими заболеваниями. То есть эти проблемы обрели хронический характер. Жаль, что отменены психлечебницы. Считаю, что люди, которые сейчас на улице, нуждаются в этой помощи. Понятно, что есть определенный процент людей, теряющих работу и дом. Таким людям мы должны помочь устроиться на работу. В этом вопросе есть ответственность и на городских властях.

Когда же мы берем эти 67% людей, то они, по моему мнению, нуждаются в психологической помощи. Понятно, что у города нет ресурсов, чтобы открывать лечебницы, но у штата есть такие возможности. По моему мнению, Калифорния должны строить и открывать такие медицинские учреждения для таких людей, заботиться о них и лечить их. Если возможно человека вылечить, то мы должны это сделать. Это должно быть с любовью, с пониманием. Мы должны постараться сделать так, чтобы в городе было достаточное число рабочих мест. Мы должны помогать тем людям, которые лишились работы.

– Меня интересует еще такой вопрос: есть проблема с жильем, точнее – его нехватка. Оно дорогое, купить дом в Ранчо-Кордова – неподъемное “удовольствие”. Аренда также высокая по цене как в целом во все штате, так и в городе в частности. Есть ли какое-то решение этих проблем, какие-то предложения?

– Нужно понимать, почему сегодня такие высокие цены на дома. Первое — это высокая процентная ставка. Дорожает стоимость жилья. К примеру, мы два года назад с женой купили дом, у нас процентная ставка 6,25%. Раньше процентная ставка была 3,5% и 4%. Из-за того, что такая высокая ставка, мы сейчас довольно много переплачиваем. Если бы мы купили дом раньше, то платили бы в около $2000, но сейчас это намного больше.

Возникает вопрос, будут ли вообще дешеветь дома. Мое мнение, что дома дешеветь не будут. Я думаю сейчас нужно хотя бы удержать цены на том уровне, на котором они есть. Почему так? Потому что высокий уровень инфляции. Все ожидали, что инфляция будет. Национальный долг также рос. Опять же, это не вопрос города, город не может повлиять на ставку. Еще одна проблема – это стоимость строительных материалов. Некоторые позиции подорожали существенно, в 2-3 раза. Также подорожали грузоперевозки. Поэтому цены на дома не могут быть такими, какими они были раньше.

– То есть решение этого вопроса нет? Чтобы цены на дома были ниже и жилье стало дешевле?

– Не всегда это в компетенции города. Возможно, город может давать какие-то льготы девелоперам. Так же можно бы было понизить налог на землю (property tax), однако полномочия по поводу налогов на землю (property tax) находятся у штата. По поводу процентных ставок повторюсь, наш город не решает вопросы со ставками, это находится в ведении Федеральной Резервной Системы и федерального правительства.

– У нас большинство людей считает, что чиновника, депутата, который голосует, можно поймать на улице за руку, где-то возле дома или во дворе и сказать: «Слушай, у меня такая проблема, ее нужно решить!».

Может, в советском прошлом так было, но сейчас редко такое встречается. Чиновник хотя бы мог ходатайствовать перед руководством горсовета, пусть этот вопрос даже не в сфере его деятельности. Как ты планируешь вести работу? Какой ты будешь чиновник? Ты будешь идти навстречу людям, которые захотят тебе задать вопросы и будут пытаться поймать тебя на улице, даже несмотря на то, что ты мало понимаешь в некоторых темах или тебя они не касается?

– Я уже этим занимаюсь, уже встречаюсь с людьми. Люди рассказывают о своих проблемах, делятся своими идеями. Из нашего округа прежде не было людей, которые служили в Городском совете, и даже не было кандидатов, которые бы баллотировались.

Понятно, что в сегодняшнем Городском совете чиновники, выбранные от своего округа, будут заботиться, прежде всего, о людях своего округа. Сейчас есть возможность и для нашего округа иметь своего представителя в Городском совете Ранчо Кордова. В рамках полномочий Совета, моих полномочий, я, безусловно, будут идти навстречу людям, буду стараться оказать содействие в решении вопросов. К примеру, это может касаться безопасности на дорогах. Многие люди говорят о необходимости поставить больше лежачих полицейских на автодорогах. Мне кажется, что и на моей улице их нужно больше. У нас широкая улица, много детей. Некоторые автовладельцы не соблюдают скоростной режим, ездят на очень высокой скорости. Это ненормально. На встречах жители района часто обращаются с вопросами безопасности на дорогах. Также обращаются по вопросам бездомных и вопросам безопасности в школах. Это самые частые проблемы, которые я в данный момент слышу от людей.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship