Католическая архиепархия выплатит 880 миллионов долларов жертвам сексуального насилия со стороны священнослужителей.

Католическая архиепархия Лос-Анджелеса выплатит 880 миллионов долларов жертвам сексуального насилия со стороны священнослужителей, случившимся десятилетия назад.

В среду, 16 октября, адвокаты 1353 человек, которые заявили, что они подвергались насилию со стороны местных католических священников, достигли соглашения после месяцев переговоров с архиепархией.

Согласно пресс-релизу, соглашение обязывает католическую церковь выплатить 880 миллионов долларов для урегулирования 1353 исков о сексуальном насилии над детьми, поданных против архиепархии Лос-Анджелеса после принятия законопроекта 218 Ассамблеи Калифорнии (AB 218), который предоставил трехлетнее окно для возобновления гражданских исков о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних в прошлом.

Архиепископ Хосе Х. Гомес одобрил соглашение, которое будет финансироваться за счет инвестиций архиепархии, накопленных резервов, банковского финансирования и других активов; некоторые религиозные ордена и другие, упомянутые в судебном разбирательстве, также покроют часть расходов на урегулирование.

“Я сожалею о каждом из этих инцидентов от всего сердца,” — написал Гомес. “Я надеюсь, что это урегулирование обеспечит некоторую меру исцеления от того, что перенесли эти мужчины и женщины.”

В заявлении, опубликованном в X, архиепископ Хосе Х. Гомес написал:

“Мы продолжим руководствоваться приоритетами соблюдения наших обязательств перед жертвами прошлых злоупотреблений, в то же время выполняя нашу миссию по провозглашению Евангелия и служению нашим ближним не только в настоящем, но и для будущих поколений.”

“Хотя нет суммы денег, которая могла бы заменить то, что было отобрано у этих 1353 храбрых людей, которые десятилетиями молча страдали, справедливость заключается в ответственности,” — сказал в совместном заявлении адвокат по связям с истцами.

В пресс-релизе адвокатов указано, что в 2007 году архиепархия Лос-Анджелеса урегулировала около 500 исков о сексуальном насилии над несовершеннолетними на сумму 660 миллионов долларов. Более 3000 исков о сексуальном насилии над детьми были поданы в Калифорнии против католических церквей в результате AB 218.

Католические епархии Окленда, Стоктона, Сан-Франциско, Сакраменто и Сан-Диего подали заявления о защите от банкротства в результате этих исков.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com