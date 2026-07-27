Сколько стоит открыть траковую компанию в США в 2026 году: полная смета без прикрас

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Каждый месяц сотни русскоязычных водителей в Америке решаются на свой главный карьерный шаг — уйти от работодателя и открыть собственную траковую компанию. Решение правильное: владелец грузовика зарабатывает на том же грузе заметно больше наёмного водителя. Но большинство новичков считают только цену трака — и уже в первые месяцы обнаруживают, что настоящая смета выглядит совсем иначе.

Госпошлины — самая маленькая строка

Начнём с приятного: сама регистрация компании стоит недорого. Пошлина FMCSA за MC Authority — $300, форма BOC-3 (назначение process agent) — $35, регистрация UCR для небольшого парка — $46. Добавьте регистрацию LLC в вашем штате ($50–500 в зависимости от штата) — и весь «бумажный» этап укладывается в $400–900. После подачи документов проходит около трёх недель: 10 дней протестного периода FMCSA, затем подтверждение страховки — и ваш MC-номер становится активным.

Страховка — вот где настоящие деньги

Главный шок для новичка — страховой полис. Для компании с новой authority (без истории перевозок) годовая страховка Class 8 трака обходится в $12,000–22,000. Ниже $12,000 для новой компании опуститься почти невозможно: страховые компании закладывают риск «первого года» в цену. Хорошая новость: уже со второго года безаварийной работы тарифы падают на 20–40%.

При оформлении полиса готовьте первый взнос — обычно 15–25% годовой премии сразу.

Трак: покупка, финансирование и ловушка lease-purchase

Подержанный Class 8 с разумным пробегом в 2026 году стоит в среднем $56,000–61,000, со спальником в хорошем состоянии — $60,000–80,000. При финансировании новичку понадобится первый взнос 20–30% — банки неохотно кредитуют компании без истории.

Отдельное предупреждение про lease-purchase от карриеров («выкупай трак с зарплаты»): по данным федеральной рабочей группы Truck Leasing Task Force, свыше 90% таких договоров заканчиваются для водителя потерей и трака, и вложенных денег. Если это единственный доступный вариант — перечитайте договор с юристом.

Ежемесячные расходы, о которых забывают

Парковка: в большинстве городов ставить трак у дома запрещено — в Нью-Йорке штраф до $515, в Филадельфии до $1,000 в день. Место на охраняемом ярде стоит $200–600 в месяц. Прибавьте ELD-систему (~$40/мес), обслуживание ($0.15–0.25 на милю) и compliance-сопровождение — DQ-файлы, drug & alcohol программу, мониторинг CSA-баллов.

Итоговая арифметика

Стартовый капитал (первые взносы + регистрация + резерв) — $15,000–40,000 в зависимости от того, покупаете вы трак или финансируете. Полный бюджет первого года работы с учётом всех платежей — $100,000–185,000, но при работающем траке эти расходы покрывает выручка: главное — дожить до стабильных грузов с подушкой на 2–3 месяца.

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Дорога к своему траку начинается не с покупки — а с честной сметы. Теперь она у вас есть.