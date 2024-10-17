Солтон-Си – солёное озеро в области внутреннего стока, расположенное в округах Риверсайд и Империал на юге Калифорнии, крупнейшее озеро штата, третье по площади солёное озеро в США и девятнадцатое по этому параметру среди всех озёр страны.

15 сентября Калифорния начала работу над проектом, который расширяет текущие восстановительные работы в Солтон-Си для улучшения условий для диких животных и близлежащих сообществ. Для этого было выделено 175 миллионов долларов федерального финансирования в рамках обязательства в размере 250 миллионов долларов по Закону о сокращении инфляции. Это дополняет более 500 миллионов долларов финансирования от штата.

Проект, охватывающий 750 акров, является продолжением уже начатых работ по улучшению охраны окружающей среды, качества воды и здоровья общественности в районе Салтон-Си. Общая площадь текущих работ составляет почти 5 000 акров.

Солтон-Си, крупнейший внутренний водоем Калифорнии, в последние годы сократился из-за сокращения притока, что привело к обнажившемуся дну озера, которое выделяет мелкие частицы пыли, ухудшающие качество воздуха в долине Империал, где оно и без этого плохого качества. Снижение уровня воды и повышенная соленость также негативно влияют на среду обитания диких животных, включая птиц, путешествующих по тихоокеанскому пролетному пути.

“Калифорния делает большие успехи в усилиях по восстановлению Солтон-Си, и мы расширяем эту важную работу, чтобы создать среду обитания еще на сотнях акров и помочь улучшить качество воздуха в соседних общинах. Наш прогресс на сегодняшний день является свидетельством прочных партнерских отношений, лежащих в основе этих усилий, и я с нетерпением жду предстоящей работы по достижению наших экологических, медицинских и экономических целей для этого важного региона,” – говорится в официальном заявлении губернатора Ньюсома.

В конце прошлого года калифорнийские учёные заявили, что водный бассейн содержит огромное количество полезных ископаемых для производства сотен тысяч миллионов никель-кобальт-алюминиевых батарей, необходимых для производства электрических автомобилей.

Федеральная поддержка позволяет расширить текущий проект по сохранению среды обитания видов на южном побережье озера. Расположенный недалеко от общины Уэстморленд, расширенный проект создаст сеть прудов и водно-болотных угодий, которые обеспечат среду обитания для рыб и птиц и уменьшат количество пыли в районе, влияющей на качество воздуха.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship